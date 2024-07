Hinaus aufs Meer mit dem Krabbenkutter zur Robbenschau

Wir wollen allerdings noch einmal Robben sehen, diesmal aber in freier Wildbahn. Zwanzig Minuten fährt unser Krabbenkutter „TX20 Walrus“ hinaus aufs Meer, dann kommen die ersten Tiere in Sicht. Sie zeigen keine Scheu, auch nicht, als sich das Boot mit leisem Motor bis auf Fotografierentfernung nähert. Sowohl Seehunde als auch Kegelrobben sind auf den Sandbänken auszumachen. Plötzlich kommen immer mehr Möven angeflogen und ziehen kreischend ihre Runden über dem Kutter. Sie scheinen zu wissen, dass jetzt bald die prall gefüllten Netze aus dem Meer gezogen werden. Auch hier von Scheu keine Spur. Dem ein oder anderen Gast lassen sie schon mal einen feuchten Gruß aufs Haupt fallen. Ein Putzeimer mit frischem Wasser steht für solche Fälle schon bereit. In einem großen Bottich kocht indes schon Wasser für das große Krabbenessen, das der Demonstration der aufgefischten Meerestiere folgt. Aus den vollen Netzen fällt der Fang zunächst in eine Sortieranlage. Fische werden von den Krebstieren getrennt. Ein brummig dreinschauender Seemann (das gehört wohl zum Image) zieht immer wieder besonders schöne Exemplare aus der Auffangwanne und hält sie den Gästen ganz dicht unter die Nase oder direkt vors Display eines auf ihn gerichteten Handys. Im kochenden Sud landen die kleinen Krabben. Wir lernen sie richtig zu pulen und verspeisen sie direkt auf dem trotz seiner enormen Größe ganz schön schwankenden Kutter. So frisch sind sie nirgends und so lecker auch nicht! In der Kajüte findet Unterschlupf, wer nicht nass gespritzt werden will. Hier gibt’s den Spritz im Glas. Auch den Texeler Kräuterlikör Juttertje, der nach altem Texeler Familienrezept aus 14 verschiedenen Kräutern hergestellt wird. Auch lecker wie ich am Abend noch feststellen werde.