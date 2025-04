Yoga-Aktionstag - Mai(n) Flowday Taubertal

Beim Yoga-Aktionstag „Mai(n) Flowday Taubertal“ im malerischen Kurort Bad Mergentheim, direkt an der Romantischen Straße gelegen, lernen Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor der Kulisse des Kurparks verschiedene Yoga- und Meditationsstile kennen, können sich mit Gleichgesinnten austauschen und sich in einem harmonischen Umfeld neu erleben und entdecken. Die Vielfalt und Tradition von Yoga wird an diesem abwechslungsreichen Tag bei einer Mischung aus aktiven und ruhigen Yogastunden, Klangerlebnissen und Workshops spürbar. Fürs leibliche Wohl sorgen ein veganes Mittag- und Abendessen sowie Tee-, Getränkestationen und Raw Cakes. Massagen und Aromaöle steigern den Wohlfühlfaktor an diesem besonderen Tag.