Kunst, Kultur & Kulinarik - MÃ¼nchen mal anders

Startpunkt: Viktualienmarkt

Natürlich haben wir es nicht gesehen. Denn als ich am frühen Nachmittag in der Straße meiner ehemaligen Klassenkameradin ankam, hatte ich gleich nach dem Aussteigen gar keine Lust mehr, jemals wieder Auto zu fahren. Die typischen Nebenwirkungen des Mittleren Rings, klar. Wie auch immer, ich beschloss, das Gespann vorm Haus zu parken und dort zu schlafen. Simone musste ohnehin noch etwas erledigen, sie schlug also vor, dass wir uns am späten Abend in der Bar Mural treffen. Bis dahin könnte ich die Stadt mit meinem Deutschlandticket erkunden. Gesagt, getan, nichts einfacher als das. Und ob man vom Camping Thalkirchen oder von Berg an Laim aus losfährt, macht auch keinen großen Unterschied. Hauptsache, man fängt direkt am Viktualienmarkt an. Denn für mich ist der Viktualienmarkt die Essenz des modernen Münchens. Hier treffen sich Schickeria und Schnitzeltourismus, Kultur und Absturz, Einheimische und Zugezogene. Der Name des Platzes stammt vom Wort „Viktualien“, einem Synonym für Lebensmittel, das im 19. Jahrhundert im Bürgertum benutzt wurde. Als der Marktplatz 1807 auf Geheiß des Königs Max I. Joseph vom Marienplatz auf ihren heutigen Standort verlegt wurde, hieß er noch schlicht „grüner Markt“. Doch als das Bürgertum im 19. Jahrhundert immer mehr an Bedeutung gewann, sickerten einige lateinische Begriffe von der Studentensprache in die Alltagssprache durch. Viktualien, Konsilien, Kompetenzen, Applaus und Advokaten – die latinisierte Sprache war zu dieser Zeit ein Sozial- und Statussymbol.

Apropos Sozialsymbol. „Wenn du auf dem Viktualienmarkt deinen Wocheneinkauf erledigen kannst, bist du finanziell angekommen“, wird Simone mir später erklären. „Das ist alles für die Touristen und für die Schickeria, deshalb ziemlich teuer.“ Außerdem verändert sich die Bedeutung des Viktualienmarktes immer mehr – war er früher ein reiner Versorgungsmarkt, wandelt er sich seit den 1950ern beständig zum Genießer-Hotspot. In den letzten zehn Jahren hat sich diese Entwicklung allerdings extrem beschleunigt. So ist heute der Tourismus für einen nennenswerten Teil des Umsatzes verantwortlich. Nicht zuletzt dank mir, denn eine Rote Wurst in der Semmel und ein Bier habe auch ich mir gekauft.