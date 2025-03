8 Tipps fÃ¼r den Winterurlaub im Bregenzerwald

Im Bregenzer Käsekeller in Lingenau reifen tausende Käseräder in Hochregalen.

Zwischenstopp: Käsekeller in Lingenau

Weiter unterwegs in Richtung Au und damit auch allmählich auf Winterspuren zeigen es kleine Schilder am Straßenrand, man rollt auf der Käsestraße Bregenzerwald. Und die ist in jeder Jahreszeit eine Entdeckungsreise der Sinne. Zahlreiche Talsennereien und „käsemachende“ Landwirte haben sich zusammengeschlossen, um das „Gold“ der Region zu vermarkten.

Dazu natürlich, und das sei nicht vergessen, auch 38 Alpsennereien, die sich im Sommer um den Käse auf den Almen kümmern. Dabei sorgen die unterschiedlichen Kräuter und Gräser für geschmackliche Vielfalt. So entsteht die kulinarische Kostbarkeit der Region. Wer kann da nein sagen zu einem Zwischenstopp im Bregenzer Käsekeller in Lingenau, dem größten Reifezentrum für Alp- und Bergkäse in Europa.

Tausende Käseräder lagern in Hochregalen und reifen über drei, sechs oder gar zwölf Monaten zu dem heran, was Käseliebhaber mögen. All das geschieht hinter einer einige Meter hohen Glaswand. Da gibt es viel zu schauen und natürlich zu verkosten, während die Käsemacher hinter der Glaswand, die den Käse vor den Touristen und die Touristen vor dem durchaus beißenden Geruch eines Reifekellers schützt, den runden Käselaibe regelmäßige Pflege angedeihen lassen. Dabei kommt auch moderne Technik zum Einsatz. Übrigens, nur gute drei Prozent der Milchbauern in Europa produzieren noch silofreie Heumilch. Die Bregenzer gehören dazu, und das schmeckt man.