Als Schutz gegen Feuchtigkeit und Schmutz verfügt der Vorraum über eine separate Bodenunterlage. Eine Bodenwanne für das komplette Zelt gibt es optional, sie schützt das Zelt zusätzlich vor spitzen Steinen und Nässe. Auf einer Wiese kann darauf getrost verzichtet werden und hat auf das Wohlbefinden keinen Einfluss. Für Regentage sowie harten und steinigen Untergrund wäre diese allerdings empfehlenswert und verleiht dem Zelt zusätzlichen Schutz. Die Wassersäule des Zelts beträgt 3.000 mm, so können Regentage gut überstanden werden.

Mit den rund 16 kg Gewicht – 14 kg Zelt und 1,8 kg die Bodenunterlage – wirkt das, laut Herstellerangaben umweltfreundlich und fair hergestellte Zelt leicht und luftig auf die Bewohner sowie großzügig und geräumig. Die vielen Belüftungen rundum sorgen für eine konstante und angenehme Luftzirkulation und somit ein angenehmes Klima im Innenraum. Derweil sorgen jeweils sieben aufgenähte Taschen in jeder Schlafkabine für Ordnung im Innenraum.

Das Badawi mit seinem Aluminiumgestänge ist recht einfach aufzubauen, durch die schiere Größe sollte der Aufbau allerdings eher zu zweit ausgeführt werden. Die Anleitung im Packsack und die Farbcodierungen an Gestänge und Zelt sind hierbei eine gute Hilfestellung. Die Kuppelabdeckung sollte montiert werden, solang die Kuppel sich noch am Boden befindet, denn ist man nicht mit zwei Metern Körpergröße gesegnet, so bekommt man diese nur noch schwierig montiert und muss noch mal einen Schritt abbauen. Fazit: Ein wahrhaftes Raumwunder mit Platz auch für große Familien. Die Konstruktion und die luftigen Materialien sorgen dafür, dass Kondenswasser während des Praxistests überhaupt keine Rolle spielte. www.vaude.de