10 Campingplätze zum Überwintern in Spanien an der Costa Calida

Zu Hause ist es grau, nasskalt und windig. 1.500 Kilometer weiter südlich, an der Costa Calida, frühstückt Hartmut Conrad in der Sonne. Zusammen mit seiner Frau Rita zieht es den 73-Jährigen aus dem friesischen Bockhorn im Winter in den Süden. Spätestens Ende Oktober wird gepackt, frühestens Anfang April geht’s zurück Richtung Friesland. Und das bereits seit 30 Jahren.

So voll wie in der letzten Wintersaison hat Hartmut Conrad, der sich in der Camper-Szene mit seinen Videos auf YouTube einen Namen gemacht hat, noch nie erlebt. Besonders der Süden Spaniens entwickelt sich immer mehr zum bevorzugten Winterziel, auch bei deutschen Campern. Zwei Gründe sind ausschlaggebend: Das Wetter stimmt und die Infrastruktur auch. Selbst im Dezember wird’s tagsüber um die 20 Grad. „Und man findet immer eine offene Bar, die Orte sind nicht komplett verwaist“, sagt Hartmut Conrad.

In Griechenland und in Süditalien hat er erlebt, dass im Oktober viele Bürgersteige hochgeklappt werden. Außerdem erfreulich: Die Kosten halten sich im Rahmen, denn teurere Luxusplätze gibt es in der Region Murcia, zu der die Costa Calida gehört, nicht. 10 bis 25 Euro zahlt man für den Stellplatz inklusive zwei Personen am Tag – je länger man bleibt, um so günstiger wird der Tarif.