Komfortabel sind auch die drei modernen Sanitäranlagen, die zentral sowie an den Längsseiten von fast allen Parzellen gut zu erreichen sind. Sie bieten komfortable Duschen und Toiletten sowie fünf Mietbäder. Sie werden von den Gästen durchweg für ihre Sauberkeit und Modernität gelobt und bieten die Annehmlichkeiten, die man sich im Winter wünscht. Außerdem sind sie stets in einem gepflegten Zustand.

Etwas Kritik gibt es an der Anzahl der Duschen, die zu Stoßzeiten zu Wartezeiten führen kann. Einige Gäste empfinden auch die Glastrennwände zwischen den Toiletten als nicht so praktikabel. Trotz kleiner Kritikpunkte ist der Standard der Sanitäranlagen insgesamt aber hoch und wird in allen Foren regelmäßig von den Gästen hervorgehoben.