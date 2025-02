Hier, zwischen einem unberührten mediterranen Wald und einem einem Sandstrand, finden Sie mit Sicherheit Ihr Lieblingsreiseziel.

Abgesehen von der Lage ist auch das Angebot an Unterkünften beeindruckend. Die Themen-Stellplätze mit einer Größe von bis zu 120 m², die jeweils über eigene Besonderheiten wie eine Außenküche mit Grill, ein eigenes Bad oder einen Spielplatz für Kinder verfügen, können genau der Ort sein, an dem Sie eine tolle Zeit mit Ihren Liebsten verbringen. Es gibt auch neue Premium-Mobilheime, integriert in die natürliche Umgebung mit großzügigen Terrassen für ein angenehmes geselliges Beisammensein im Freien.