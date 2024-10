St. Gilgen

In St. Gilgen kommt der zweite Wolfgang ins Spiel: Wolfgang Amadeus Mozart. Seine Mutter wurde hier geboren, und Mozarts Schwester Nannerl lebte ebenfalls viele Jahre in St. Gilgen. Das Haus dient heute als Mozartmuseum. Zurzeit wird es allerdings gründlich renoviert und erst 2026 wieder eröffnet. St Gilgen ist durch den Handel mit Salz und Eisenerz reich geworden, einige noch erhaltene großbürgerliche Häuser zeugen davon.

Und dann spielte ein gewisser Helmut – Kohl mit Nachnamen – eine Rolle in St. Gilgen. Mit seiner Familie verbrachte der ehemalige Bundeskanzler 30 Jahre lang seine Sommerferien im Ort. Mancher Leser wird sich an das obligatorische Pressefoto vom harmonischen Familienleben der Kohls am schönen Wolfgangsee erinnern. In der örtlichen Konditorei wurde zeitweise sogar eine Kanzlertorte gebacken. Der neue Inhaber hat sie allerdings aus dem Programm genommen. Das gemietete Ferienhaus der Kohls an der Mondseestraße in Richtung Brunnwinkl, in dem zahlreiche Staatschefs zu Besuch waren, sieht übrigens recht bescheiden aus.

Abersee – hier ist der alte Name noch präsent – ist ein Ortsteil von St. Gilgen und quasi die Camping-Hochburg am See. Auf der ruhigen Halbinsel gegenüber vom St. Wolfgang liegen die meisten Campingplätze, drei große, für Touristen interessante Plätze, sowie einige, die allein Dauercampern vorbehalten sind, und außerdem etliche Bauernhofcampings mit maximal 5 Stellplätzen. Wer auf die andere Seite des Sees will, kann die Fähre neben dem Camping Wolfgangblick nehmen. Sie fährt auf Knopfdruck.