Direkt am Meer gelegen, umgeben von Pinienwäldern, mit einer weiten Lagunenlandschaft, einer Wassererlebniswelt und schattigen Stellplätzen unter Pinienbäumen: In diesem Jahr erobert der italienische Platz Camping Ca’Pasquali Village den ersten Platz bei den bei deutschen Campern gefragtesten Campingplätzen in ganz Europa. Nicht nur an der Adriaküste, sondern auch an der Ostsee urlauben die Deutschen gerne: Den zweiten Platz konnte sich der Camping- und Ferienpark Wulfener Hals auf der schleswig-holsteinischen Ostsee-Insel Fehmarn sichern.