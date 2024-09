Tipp des Monats: TCS Camping Buochs Vierwaldstätter See

Die Parzellen für Caravans sowie der parzellierte Zeltplatz sind mit Rasen begrünt und teilweise durch Hecken abgetrennt. Diese gibt es in den Kategorien Standard (ca. 80 m²), Premium (ca. 85 m²) und VIP, mit Frisch- und Abwasseranschluss. Strom steht mit 16 Ampere zur Verfügung. Die Bepflanzung inklusive der Bäume ist noch relativ jung, weshalb die meisten Plätze sonnig sind und über eher wenig Schatten verfügen. Der Kinderspielplatz befindet sich im Eingangsbereich, von der Terrasse dort hat man seine Kids im Blick und kann gleichzeitig einen Schweizer Schümli Kaffee genießen.

Zum traditionellen Campingbetrieb hinzu kommen Glampingunterkünfte, die komplett ausgestattet, designt und dekoriert in gemütlicher Gestaltung erstrahlen. Die Gäste benötigen hier keinerlei eigene Ausstattung und reisen an, als würden sie ein Appartement beziehen. Lediglich Dusch- und Handtücher sollten mitgebracht werden. Auch in den Tipi-Unterkünften wird in gemütlichen Betten geschlafen.

Dieses Angebot wird schließlich durch ein komplett behindertengerecht eingerichtetes Chalet abgerundet. Es verfügt über angepasste Ausstattungen, wie entsprechender Dusche, mit Rollstuhl unterfahrbare Einrichtung und spezielle Betten, um eine möglichst optimale Voraussetzung zur Unterstützung bei unterschiedlichsten Behinderungen und Gebrechen zu schaffen. Inklusion ist hier Herzenssache. Dies bestätigt auch die Kooperation mit der Kanuwelt Buochs, mit deren Hilfe Kanusport für Campinggäste mit Behinderung angeboten wird.

Über ein eigenes Restaurant verfügt der Campingplatz nicht. Für das Frühstück allerdings können an der Rezeption Brötchen gekauft werden. Außerdem gibt es die unterschiedlichsten Einkaufsmöglichkeiten in Buochs und im genauso nahe gelegenen Ennetbürgen. Beide Gemeinden verfügen ebenfalls über eine gute Gastronomie ganz in der Nähe. Diese ist zwar, im Verhältnis zur deutschen etwas höherpreisig, da die Region aber ländlich geprägt ist, hält sich dies in einem sehr moderaten Rahmen. Ein gutes Argument, sich in der Schweizer Gastronomie verwöhnen zu lassen. Herr Barmettler bestätigt, dass die Gäste ungefähr zweimal während einer Woche Aufenthalt auswärts essen.