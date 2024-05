Beide Anlagen im Herzen der Fränkischen Schweiz stehen unter gleicher Leitung und feiern vom 7. bis 16. Juni 2024 ihr gemeinsames Jubiläum mit Festprogramm. Am zweiten 15. und 16. Juni ist auf dem Campinggelände in Tüchersfeld ein Festprogramm angesagt: am Samstagabend im Festzelt mit Unterhaltungsmusik und am Sonntagnachmittag mit großer Kinderparty.

Die Freizeitmöglichkeiten in der Fränkischen Schweiz sind vielfältig: Wandern und Radeln zwischen Burgen, Felsen und Fachwerk, Abenteuer im Freizeitpark am Pottensteiner Erlebnisfelsen und Weitblick auf dem Baumwipfelpfad Skywalk. Ruhiger geht es bei einer Paddeltour auf dem Schöngrundsee zu.