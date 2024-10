Tipp des Monats: Green Camp Schleierhof in Forchtenberg

Hunde sind an diesem Badesee nicht erlaubt, wohl aber an einem kleineren See nebenan, beide Gewässer speist der Ottersbach mit frischem Wasser. Überhaupt sind Campinggäste mit Hund auf dem Green Camp gern gesehen. Eine Hundewiese ist momentan noch in Planung – wenngleich rundum jede Menge Auslauf vorhanden ist. Wanderwege führen durch den dichten Forst, und die Schilder für einen lehrreichen, neu angelegten Hohenloher Bauernlehrpfad stehen schon.

Vom Campingplatz aus lassen sich das Kloster Schöntal und Jagsthausen in wenigen Minuten mit dem Fahrzeug erreichen, ebenso wie die Stadt Forchtenberg am Kocher. Besonders ab Mai ist ein beliebtes Ziel für Ausflüge oder zum Wandern und Radeln, die Wallfahrtskirche ‚Zur schmerzhaften Mutter Gottes‘ in Neusaß. Neben dieser steht eine gewaltige Neusaßer Linde, ein Naturdenkmal an einem Kraftort.