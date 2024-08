Stadtkirche, Hospitalskapelle St. Georg und der Eulenturm

Anders die Stadtkirche, erbaut als Hallenkirche im gotischen Stil. Von der romanischen Vorgängerkirche steht noch ein Teil der Westwand samt Portal sowie der untere Teil des Kirchturms. Dies ist das älteste erhaltene Bauteil der Stadt Melsungen, um 1200, Turmbau um 1225. Den frei zugänglichen Innenraum schmücken Schlusssteine, etwa ein Christuskopf in byzantinischer Manier und ein Deutsch-Ordensritter. Im Chor findet sich eine Grabplatte für den 1550 verstorbenen Wilhelm von Hessen, „Freiherr zur Landsburg und Burgmann in Melsungen“, die das Wappen des Verstorbenen ziert.

Ein anderes Gotteshaus in Melsungen ist die Hospitalskapelle St. Georg, ein romantischer Fachwerkbau, schon 1303 erstmals urkundlich erwähnt. Auf einem großen Gartengrundstück steht das 1789 errichtete Hospital St. Georg. Der Fachwerkbau dient heute als soziale Wohnstätte.

Ebenfalls sehr alt – erbaut um 1387 – ist der Eulenturm, einziger noch in ursprünglicher Höhe erhaltener Befestigungsturm der ehemaligen Stadtmauer. Strategisch wichtig: Von seiner Spitze aus blickten Wächter bis weit Richtung Süden die Fulda und Nürnberger Landstraße entlang. Von 1575 bis 1690 diente der Turm als Gefängnis und wurde deshalb Diebesturm genannt. Später wohnte der Stadtdiener in einer Wohnung in der oberen Turmhälfte. Vor einigen Jahren wurde der Eulenturm komplett renoviert.

Das Schöne an Melsungen – abgesehen von diesen Attraktionen: Sämtliche sehenswerte Punkte lassen sich bequem zu Fuß oder mit dem Rad erreichen. So wie das Gespann, das auf dem Campingplatz in den Auen der Fulda steht.