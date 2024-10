Würdevolle Damen

Umgeben von einer ockergelben Wolke sehe ich Claires Kuhherde aus dem Dorf fliehen, auf dem Weg zur wohlverdienten Ruhe der Planèzes, den höher gelegenen Wiesen des Cantal. Dort bleiben sie bis Oktober in der Nähe einer der vielen Burons (Hirtenhütten) der Region.

Vor nicht allzu langer Zeit waren diese Hütten im Sommer von den Hirten bewohnt, die vor Ort Käse herstellten. Leider passiert das nur noch an wenigen Stellen. Hirte Bernard, einer der letzten traditionellen Käser, spricht seine Salers-Kühe liebevoll mit Mesdames an. „Mit ihren majestätisch geschwungenen Hörnern und ihrer würdevollen Erscheinung sieht man sie ganz natürlich als Individuen.“ Bernard ist daher mit dem Umgang der Damen in Allanche nicht ganz zufrieden. „Besonders gegen das Binden der Schleifen wehren sie sich manchmal heftig. Das sind Charaktere, die nicht mit sich spaßen lassen.“

Sie sind auch nicht leicht zu melken. Der Hirte muss zuerst das Kalb zur Mutterkuh lassen. Nach einem Begrüßungsritual mit Nasenreiben löscht das Kalb seinen Durst und erst dann darf der Hirte seinen Anteil bekommen. Bernard gräbt sich liebevoll mit seiner Hand durch Claires dickes, rotbraunes Fell. „Das ist natürlich eine zeitaufwändige und umständliche Art der Milchproduktion. Aber es gibt einen großen Respekt zwischen Mensch und Tier. Und das ist mir wichtiger als alles Geld der Welt.“

Es stellt sich heraus, dass Bernard im Winter, wenn die Kühe unten im Tal im Stall stehen und die Schneestürme um sein Haus heulen, sich mit der Erdgeschichte seiner Heimat befasst. Gemeinsam laufen wir eine Weile auf der Planèze, wo das Gras im Wind tanzt. „Wenn ich im Sommer alleine herumwandere, versuche ich mir oft vorzustellen, wie es hier vor acht Millionen Jahren aussah.“

Bernard lässt seinen scharfen Blick über das grüne Plateau schweifen. „Stellen Sie sich das mal vor: Kein wogendes Gras, keine Butterblumen oder summende Bienen, keine Lerchen. Diese ganze sanft abfallende Ebene ist ein riesiger rotglühender Lavastrom. Dort am Horizont, mitten im Cantal, schießt eine donnernde Explosion eine Rußwolke in den Himmel. Es entsteht ein grotesker schwarzer Pilz. Wasserdampf in der Atmosphäre haftet an den Rußpartikeln und es beginnt zu regnen. Aber in dem Moment, in dem die Wassertropfen auf den heißen Lavaschlamm unter unseren Füßen treffen, zerplatzen sie in Dampfwolken.“

Fasziniert lasse ich mich von den Worten des Hirten mitreißen. Für Minuten sind das grüne Gras und der blaue Himmel verschwunden und wir sind umgeben von zischenden Dämpfen, schwappenden Lavamassen und dem Geruch von brennendem Schwefel.

Als ich von Allanche zum Campingplatz Lac de la Siauve zurückfahre, gehen mir Bernards eindrucksvolle vulkanische Geschichten durch den Kopf. Sie helfen mir zu erkennen, dass das gesamte Cantal in Wirklichkeit ein einziger monströs großer Vulkan ist, dessen Silhouette ich während der Fahrt links am Horizont sehe. Mit einem Durchmesser von 65 Kilometern hat er eine doppelt so große Oberfläche wie der Ätna und ist damit der größte Vulkan Europas. Die Eruptionen endeten vor vier Millionen Jahren.