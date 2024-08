Fast ein Sinnbild für einen Urlaub an der dänischen Südsee: zur Ruhe kommen, die Natur auf sich wirken lassen. Lolland und Falster werden stets im Doppelpack genannt. Die beiden Inseln sind nur durch den schmalen Gulborgsund getrennt. Zu erreichen sind sie mit der Fähre ab Fehmarn nach 45 Minuten Überfahrt. In naher Zukunft soll es noch schneller gehen, durch den Fehmarnbelt-Tunnel von Puttgaden nach Rødbyhavn – angeblich ab 2029, wobei auf den Inseln niemand so recht daran glauben mag, zu oft wurden die Termine schon verschoben.

600 Kilometer Küste, wahlweise an der Ostsee und am Fjord, haben die Inseln zu bieten. Und ganz viel Himmel, denn natürlich ist es überwiegend flach – ideal zum Weitgucken und Radeln. Überwiegend flach geht’s auch ins Wasser hinein – angenehm für kleine Kinder und entspannend für ihre Eltern. Schwimmer nutzen gerne die Badestege, die an vielen Stränden weit ins Wasser ragen.