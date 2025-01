Reise Kochelsee: Wasser, Winter, Wohlfühlzauber

Nach einem Tag an der frischen Winterluft ist nichts willkommener als eine Aufwärmung in der Kristall-Therme direkt am Kochelsee. Auf 12.000 Quadratmeter kommen Besucher in den Genuss einer abwechslungsreichen Sauna- und Badelandschaft samt angeschlossenem Vitalbad. Egal, ob man sich für das türkische Hamam oder das Dampfbad, die einmalige Panoramasauna mit speziellen Kristall-Aufgüssen oder einen fruchtigen Cocktail an der Poolbar inklusive Südseefeeling entscheidet: Entspannte Auszeiten der Extraklasse sind garantiert.

Die einschlägigen Campingplätze an Kochel- und Walchensee haben im Winter leider geschlossen. Westlich von Bad Tölz an der B472 liegt aber der Demmelhof im Alpenvorland. Der ganzjährig geöffnete Platz ist der ideale Ausgangspunkt, um im Winter die Region zu erkunden. Über Benediktbeuern ist man schnell am Kochelsee und den umliegenden Bergen. Aber auch Stippvisiten in Penzberg, Bad Tölz oder Lenggries sind lohnenswert.

Wen es eher in die Berge zieht, der nimmt Quartier in Klais-Krün. 25 Kilometer südlich von Kochel- und Walchensee liegt am Tennsee der gleichnamige Alpen Caravanpark, der sich als Erfinder des Wintercampings bezeichnen darf. Beide Plätze bieten den notwendigen Komfort für die kalten Monate und sind jeweils rund 30 Kilometer von Kochel am See entfernt.