Ganz nah am Wildtier

Roland Schörkuber ist Berufsjäger in Schwangau, etwas nordöstlich von Füssen. Er kümmert sich um den Wildbestand in den Ammergauer Alpen und um die tägliche Fütterung der rund 180 Wildtiere. Von Ende Dezember bis zum Frühlingsanfang werden die hungrigen Hirsche aus dem Ammergebirge um 15 Uhr am Bannwaldsee gefüttert. Dazu schaufeln Roland und sein Kollege kiloweise Futter in die Futterstellen. „Durch die Besiedelung im Flachland finden die Hirsche hier nicht mehr so viel Nahrung und würden im Gebirge bleiben und alles fressen, was sie dort finden. Damit würden sie ihren eigenen Lebensraum, den Wald, zerstören“, erklärt der Jäger.

Schwangau ist einer der wenigen Orte, an denen Besucher dieses Spektakel miterleben können. Der Besuch der Wildfütterung ist kostenlos. Roland Schörkhuber erzählt dabei etwas über die Tiere, die Fütterung und den Naturschutz. Vom Parkplatz Karbrücke in Schwangau-Brunnen ist das Gelände in der Nähe des Bannwaldsees zu Fuß in etwa einer halben Stunde zu erreichen, zum Beispiel über den Winterwanderweg „Zur Wildfütterung“.