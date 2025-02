Städtetipp Chemnitz

Für einen Ausflug ins Grüne fahren wir etwas hinaus zum malerischen Wasserschloss Klaffenbach. Dieses Renaissance-Schloss ist ein Kleinod, das heute Kunsthandwerk, Ausstellungen und ein exzellentes Restaurant beherbergt. Außerdem ist die Umgebung ideal für ausgedehnte Spaziergänge oder Fahrradtouren.

Zurück in der Stadt beenden wir die Tour mit Chemnitz’ neuem Szeneviertel. Die Brückenstraße hat sich in den letzten Jahren gemausert und bietet coole Cafés, Bars und Restaurants. Besonders empfehlenswert: ein Craft-Bier in der beliebten Hopfen & Co. Brauerei und dann zurück zum Campingplatz.