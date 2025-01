Städtetipp Coburg

Nach der kulinarischen Stärkung tut ein Spaziergang durch den herrlichen Hofgarten mit seinen Denkmälern gut. Der großzügige Landschaftspark schließt sich an die Innenstadt an. Seine Ursprünge reichen bis in die Barockzeit zurück. Umgeben von uralten Bäumen und weitflächigen Wiesen, finden Gäste hier Ruhe. Vom grünen Herz der Stadt führt der Weg hinauf zur Veste Coburg, einer der am besten erhaltenen mittelalterlichen Burgen Deutschlands. Tipp: Als Alternative zum Spaziergang bringt eine Bimmelbahn von Frühjahr bis Herbst Gäste bequem auf den Festungsberg. Gegenüber der Touristinformation in der Herrngasse befindet sich die Haltestelle.

Auf einem 464 Meter über NN hohen Dolomitfelsen thront die Fränkische Krone, wie sie auch heißt. Ihre Anfänge finden sich im 13. Jahrhundert, in der Zeit der Staufer. Heute eine beliebte Sehenswürdigkeit Coburgs, war sie lange die südlichste Landesfestung der Wettiner, ausgebaut als militärische Anlage. Im Jahr 1530 lebte sogar Martin Luther auf der Veste. „Es ist ein überaus reizender und für Studien geeigneter Ort“, schrieb der Reformator, nachdem er den Festungsberg hinaufgegangen war. Tipp: Historisch Interessierte und Kunstliebhaber besichtigen die Räumlichkeiten, in denen Luther lebte – eine kleine Reise in die Vergangenheit.