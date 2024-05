Campingmöglichkeiten

Camping Villa Doria, Via al Campeggio Villa Doria, 15, I-16156 Pegli, Tel.: 0039-01069/ 69600, campingvilladoria@gmail. com, www.campingvilladoria.it. Der terrassierte Platz liegt 50 Meter über dem Meer mit großen Laub- und Nadelbäumen zwischen bewaldeten Hängen. Auf einem Hektar Gesamtfläche gibt es 46 Stellplätze und 4 Mieteinheiten. Die Parzellen messen nur 35 qm. Für Zelte gibt es eine se- parate Wiese. Das Sanitärgebäude ist alt, aber sauber. Die Zufahrt ist sehr eng. Es gibt einen kleinen Shop und Frühstücksservice. Das Personal ist hilfsbereit und immer freundlich. In 15 Fußminuten ist man am Bahnhof Pegli und in 20 Minuten Fahrt im Zentrum von Genua. Strom, WLAN und Duschen sind kostenlos. Vergleichspreis: 47 Euro

Camping Genova Est, Via Marconi, I-16031 Bogliasco, Ligurien, Tel.: 0039-01034/72053, info@camping-genova-est.it, www.camping-genova-est.it. Der Platz in steiler Hanglage an einem bewaldeten Berghang bietet einen schönen Ausblick auf den Golf von Genua. Er ist vorwiegend für Zelte, separates Abstellen der Pkws ist obligatorisch. Für Caravans und Wohnmobile stehen 11 Parzellen zur Verfügung. Es sind schmale Terrassen mit teils hohen Laub- und Nadelbäumen. Der Platz hat ein ordentliches Restaurant und einen kleinen Shop. Leider sind die Sanitäranlagen etwas altmodisch, aber doch recht sauber. Die Anfahrt ist schmal und steil, Autobahn und Bahnlinie sind auch hier in Hörweite. Es gibt einen kostenlosen Shuttle-Bus zum Bahnhof, da er viel von Rucksacktouristen frequentiert wird, die in einer der zehn Mieteinheiten wohnen. Vergleichspreis: 37,20 Euro