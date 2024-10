Canareggio und Dorsoduro beispielsweise – Stadtviertel, in deren Gassen etwas weniger Trubel herrscht. Ein venezianischer Palast hier, ein romantisches Gotteshaus dort. Dazwischen Brücken und Kanäle. Die alte Bausubstanz macht es einem leicht, sich hineinzuspüren, in die Glanzzeiten der Republik Venedig. Bis 1797 war Venedig eine bedeutende See- und Wirtschaftsmacht. In den Blütezeiten mit Kolonialreichen von Oberitalien bis Zypern und Kaufmannskolonien im Maghreb, Alexandria und Konstantinopel. Venedig brachte weltberühmte Komponisten wie Antonio Vivaldi hervor, und Entdecker wie Marco Polo.

Schnell wird klar, dass hier keine hupenden Autos, Vespas und Motorräder wie in anderen Städten Italiens verkehren. Statt Straßen gibt es Kanäle. Und darauf bewegen sich Gondeln, Vaporetti (Wasserbusse), Wassertaxis, Ambulanzboote, Ausflugsboote, Sportboote, Fischerboote, Müllschiffe und Lastkähne mit Bauschutt, Nahrungsmitteln, Bettwäsche und Postpaketen. Auch wagemutige Touristen auf Kajaks gesellen sich hinzu, die auf Bugwellen schaukelnd versuchen, das Gleichgewicht zu halten. Besonders viele Wasserfahrzeuge sieht man auf dem berühmten Canal Grande, einer knapp vier Kilometer langen Hauptwasserstraße, die sich schlangenförmig durch die Lagunenstadt windet. Ruhiger geht es da auf den Seitenkanälen zu. Es sei denn, aus einer vorbeifahrenden Gondel ertönt „O sole mio!“.

Irgendwie endet die Tour dann doch wieder auf dem Markusplatz. Erschöpft lässt man sich auf ein Mäuerchen sinken, blickt auf den Markusdom und genießt den Hauch von Orient, den dieses mit byzantischen Elementen gespickte Bauwerk verströmt. Keine drei Minuten später taucht ein Ordnungshüter auf, der freundlich auf die Ge- und Verbote in der Lagunenstadt verweist. Denn was die wenigsten Besucher wissen: Die einstige See- und Wirtschaftsmacht zählt aktuell zu den „Smart Cities“, die mit technologiebasierten Veränderungen und Innovationen auf sich aufmerksam machen. In Venedig zählen dazu auch Touristentracking mit Handydaten und Videoüberwachung. 610 Kameras sind in der Stadt installiert, das sind fast so viele wie Brücken über die Kanäle.

Dass jemand auf einem Mäuerchen auf dem Markusplatz hockt, wird auf einem der Monitore im Smart-City-Kontrollraum am Rand der Altstadt angezeigt. Von dort geht die Meldung über Umwege an den Beamten, der jetzt vor dem besagten Mäuerchen auf dem Markusplatz steht. Verboten – so wird schnell klar – ist das Sitzen auf Stufen oder Stullenessen auf dem Markusplatz (Bußgeld bis 200 Euro) sowie Tauben füttern (bis 500 Euro). Weitere Ver- und Gebote kann man sich im Internet unter dem Hashtag #EnjoyRespectVenezia zu Gemüte führen. Ob sich eine Reise nach Venedig noch lohnt? Das kommt auf das jeweilige Sündenregister an.