Westschweden: Beliebteste Campingregion

Die Region Westschweden gliedert sich in drei Provinzen: Bohuslän an der Küste sowie Dalsland und Västergötland im Hinterland, die beide an den Vänern, Schwedens größten See, grenzen. Gemessen an der Zahl der Übernachtungen ist Westschweden die beliebteste Campingregion des Landes. Knapp ein Viertel der Übernachtungen auf Campingplätzen entfällt auf diese Region. Camping in Schweden boomt ohnehin: 2022 zählten die Campingplätze des Landes rund 17,1 Millionen Übernachtungen, ein Rekordwert. Die meisten Touristen stammen aus dem Nachbarland Norwegen, dicht gefolgt von Camping-Urlaubern aus Deutschland.

Überraschung: Laut einer Untersuchung des ADAC sind die Preise auf einem schwedischen Campingplatz im europäischen Vergleich am günstigsten. Demzufolge zahlt eine Familie mit zwei Erwachsene und einem Kind in der Hochsaison inklusive Strom und Duschen im Durchschnitt 39 Euro pro Nacht. In Deutschland sind es laut dieser Statistik 43 Euro, in Frankreich 49 Euro und in Italien 66 Euro – nur so zum Vergleich in Sachen „teures Schweden“. Wer dann noch günstig einkauft und auf Restaurantbesuche verzichtet, kann preiswert Campingurlaub machen.