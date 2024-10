Unterwegs entdeckt: Ultner Urlärchen in Südtirol

Aber zurück ins Tal. Ab Adlerhorst geht es dann per pedes weiter und man folgt dem Ultner Höfeweg, der in der Ortschaft Kuppelwies beginnt und auf insgesamt 18 Kilometern bis zum Talschluss in St. Gertraud und wieder zurückführt. Einmal wandert man auf der linken Talseite, einmal über die Wiesen und durch Wald entlang der Hänge auf der gegenüberliegenden Seite. Der Weg führt vorbei an Bauernhöfen in historischer Holzbauweise samt typischen Schindeldächern und vermittelt so einen sagenhaft guten Eindruck von der stets präsenten bäuerlichen Kultur im Ultental.

Am Waldrand auf der Schattenseite des Tals, nicht weit vom Ortszentrum von St. Gertraud entfernt, führt der Weg an den Ultner Urlärchen vorbei. Die drei Bäume stehen auf 1.430 Meter Meereshöhe und waren einst Teil einer ganzen Gruppe von Lärchen. Der dickste Baum, zu erkennen an seiner auffälligen, knollenförmigen Wucherung, bringt es auf einen Stammumfang von mehr als acht Metern, seine Krone reckt sich rund 35 Meter über dem Boden.