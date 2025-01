Winterreise in die Vogesen: Charmant im Schnee

Wintercamping und -glamping in den Vogesen

In den Vogesen sind im Winter vier Campingplätze geöffnet. Sie verteilen sich auf das gesamte Gebiet. Wer ohne Wohnwagen anreisen möchte, kann im Forest Village von Nutchel glampen. Hier wurde ein ehemaliges Feriendorf quasi recycelt. Die alten Bauten hat man demontiert, die Baumaterialien teils wiederverwertet, während die „Cosy Cabins“ in neuem Glanz und ohne Fundament wiedererstrahlen. Ganz nach dem „Slow living“-Prinzip, bei dem simple Erlebnisse wie eine Öllampe anzünden, um ein Lagerfeuer sitzen oder in der Natur kochen elementare Erfahrungen darstellen. 37 Tiny Houses und zwei Saunen stehen auf dem Gelände bei Plaine im Vallée de la Bruche.

In Saint-Croix-les-Mines in den Hochvogesen schlagen die Herzen von Tolkiens-Fans höher. Hier können Gäste in einer getreuen Nachbildung einer Hobbit-Höhle übernachten. Vincent Kern, der Gastgeber, ist selbst Tolkien-Fan und passionierter Heimwerker. Er baute die Hobbit-Höhle Stein für Stein mit Liebe zum Detail. Die Herberge bietet Platz für zwei Personen und ist mit allem Komfort ausgestattet.

Weitere im Winter geöffnete Camps sind der Domaine du Haut des Bluches in La Bresse, Camping de Belle Hutte in La Bresse, Sunêlia Domaine de Champé in Bussang und Camping Domaine de Longemer in Xonrupt.