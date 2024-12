Freier Blick auf den Watzmann hat man von den Terrassen am Camping Allweglehen in Berchtesgaden.

Camping Allweglehen (Deutschland)

Mitten in der Ruhe des Berchtesgadener Nationalparks liegt das Camping-Resort Allweglehen. Egal ob Camping oder Glamping, hier ist für jeden etwas dabei. Aktivitäten werden reichlich geboten: Skifahren, Rodeln, Schlittschuhlaufen, Langlauf oder in der nahegelegenen Therme die Freizeit genießen. Im Umland gibt es für Ski und Snowboard Fans interessante Abfahrten, sowie 83 km gespurte Langlaufloipen und Snowtubing-Pisten. Anfänger können direkt vor Ort einen Skikurs buchen. Das Highlight: eine Fahrt mit dem Rennbobtaxi durch den Eiskanal der Kunsteisbahn in Schönau am Königssee! Mehr Infos hier