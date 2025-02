Wintercampingreise Arosa: Skiurlaub für Familien

Von Wintercamping in der Schweiz träumt so mancher – ob fanatischer Skifahrer, gemütlicher Wanderer oder auch irgendwo dazwischen. Die Schweizer Bergdestination Arosa in Graubünden will für alle etwas parat haben und glänzt mit bester Hüttengastronomie, gepflegten 225 Pistenkilometern im Skigebiet Arosa Lenzerheide bis hin zur speziellen Themenwoche.

Actionreich, bunt und gemütlich – Arosa könne alles, sagen zumindest die Veranstalter. Das Skigebiet Arosa Lenzerheide ist das größte zusammenhängende Wintersportgebiet in Graubünden – und da gibt es so einige, wenn man nur an Davos oder St. Moritz denkt. 44 moderne Lifte verbinden die Täler miteinander und bieten Wintersportlern schier unbegrenzte Möglichkeiten. Aber besonders für Familien mit Kindern ist hier viel geboten: kostenfreie Zauberteppiche, Indoor-Spielplatz sowie Spa-Angebote auch für die Kleinsten. Und urlaubt die Familie in einem am Angebot „Skischule inklusive“ teilnehmenden Hotel oder einer Ferienwohnung, ist ab zwei Übernachtungen auch ein gratis-Skikurs für die Kids inklusive.