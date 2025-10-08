Der neue Ahorn Camp T 690 überzeugt mit optimaler Ausstattung

Der teilintegrierte Ahorn Camp T 690 überzeugt mit zwei komfortablen Einzelbetten im Heck und einer durchdachten Raumaufteilung, die viel Bewegungsfreiheit schafft. Der großzügige Wohnbereich mit gemütlicher Dinette, voll ausgestatteter Küche und praktischem Bad macht jede Reise entspannt und unabhängig. Zahlreiche Stauraumlösungen bieten Platz für Ausrüstung und Gepäck. Für noch mehr Schlafkomfort lässt sich der T 690 mit einem optionalen Dinettenbett und einem elektrischen Hubbett über der Dinette erweitern.

Die neuen Ahorn Camp Reisemobile auf Basis des rundum neu entwickelten Renault Master verbinden modernes Design, innovative Technik und hervorragenden Fahrkomfort mit zuverlässiger Qualität auf einem neuen Level.