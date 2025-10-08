Der neue Ahorn Camp T 690 überzeugt mit optimaler Ausstattung

Die neuen Ahorn Camp Reisemobile basieren auf dem rundum neu entwickelten Renault Master. Mit dem Ahorn Camp T 690 entdeckst du ein Fahrzeug, das Maßstäbe setzt: mit stilvoller Ausstattung, intelligenter Konnektivität und fortschrittlichen Assistenzsystemen.
Der teilintegrierte Ahorn Camp T 690 überzeugt mit zwei komfortablen Einzelbetten im Heck und einer durchdachten Raumaufteilung, die viel Bewegungsfreiheit schafft. Der großzügige Wohnbereich mit gemütlicher Dinette, voll ausgestatteter Küche und praktischem Bad macht jede Reise entspannt und unabhängig. Zahlreiche Stauraumlösungen bieten Platz für Ausrüstung und Gepäck. Für noch mehr Schlafkomfort lässt sich der T 690 mit einem optionalen Dinettenbett und einem elektrischen Hubbett über der Dinette erweitern.
Die neuen Ahorn Camp Reisemobile auf Basis des rundum neu entwickelten Renault Master verbinden modernes Design, innovative Technik und hervorragenden Fahrkomfort mit zuverlässiger Qualität auf einem neuen Level.
Grundpreis ab 61.900 €.
Achtung: Es sind nur noch wenige verfügbare „First Edition Modelle“ des T 690 zum Einführungspreis und mit Gratisausstattung im Wert von mehr als 3.000 Euro erhältlich! Nutze die günstigen Finanzierungsmöglichkeiten: Jetzt kaufen und noch dieses Jahr losfahren!
Zu entdecken ist der Ahorn Camp T 690 in den Ahorn Camp Niederlassungen in Speyer, Dietzenbach bei Frankfurt am Main und Mülheim a.d.R. sowie bei teilnehmenden Handelspartnern.
Länge 699 cm
Breite 232 cm
Höhe 285 cm
Sitzplätze bis zu 4 (S) 5 (O)
Schlafplätze 2 (S) 4 (O)
Zulässige Gesamtmasse ab 3.500 kg
kW/PS 96/130 (S), 125/170 (O)
6-Gang-Schaltgetriebe
Frontantrieb
Kraftstofftank 80 Liter Diesel
AdBlue 20 Liter
Mehr zum T 690 von Ahorn Camp findest du hier.
