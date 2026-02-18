Marktübersicht Trenntoiletten: Die Alternative zur Chemietoilette

CCC: Ihre Platzregeln untersagen die Entsorgung von Sanitärtüten aus Einschweiß- oder Trenntoiletten. Warum?

Andrea van Eijden: Im letzten Jahr hatten wir einige Gäste, die im Sommer Einschweißtüten in der Mülltonne entsorgt haben. Der nächste Gast hat darauf seinen Müll, unter anderem eine Bratpfanne, gelegt. Als ich nach einigen Tagen den Mülltonnendeckel angehoben habe, bot sich mir ein wirklich unschöner Anblick und ein wirklich ekelhafter Geruch, weil der Beutel geplatzt war. Dazu kommen höhere Kosten für die Müllentsorgung, wenn immer mehr Müll anfällt. Diese Kosten tragen dann alle Gäste, was wir doch sehr unfair finden. Nur weil einige Probleme mit der Entleerung einer herkömmlichen Kassettentoilette haben, sollen alle dafür zahlen?

CCC: Wie stehen Sie grundsätzlich zu Einschweiß- und Trockentrenntoiletten? Und wie sehen Sie die Entwicklung in der Campingbranche, die vermehrt weg von Chemietoiletten geht?

Andrea van Eijden: Ich versuche seit Jahrzehnten, sowohl Müll als auch Energie so gut es geht zu vermeiden beziehungsweise den Verbrauch so gering wie möglich zu halten. Nur so können wir langfristig unsere Natur schützen. Daher erklärt sich mir die Sinnhaftigkeit von zusätzlichen Beuteln nicht. Mein Mann und ich nutzen in unserem Wohnmobil eine Kassettentoilette zusammen mit einer SOG-Entlüftung. Damit benötigen wir überhaupt keine Zusätze mehr und leeren unsere Toilette in der Regel alle drei Tage. Eine Geruchsbelästigung gibt es damit auch nicht.

CCC: Können Sie sich erklären, warum Camper Chemietoiletten zunehmend skeptisch gegenüberstehen? Haben Sie dazu Aussagen von Ihren Übernachtungsgästen gehört?

Andrea van Eijden: Auch die meisten unserer Gäste nutzen eine Kassettentoilette. Doch es gibt offenbar Menschen, die Schwierigkeiten mit dem Entleeren von Toilettenkassetten haben und daher von den neuen Systemen überzeugt sind. Für diese ist das eine gute Lösung. Wir Camper sind halt unterschiedlich. Aber dann wäre es eine gute Möglichkeit, die Beutel zu sammeln und zum Beispiel beim Wertstoffhof abzugeben. Ich finde, wenn jede(r) wieder mehr Rücksicht auf andere nimmt, dann steht einer schönen Zeit nichts im Wege.