Marktübersicht Trenntoiletten: Die Alternative zur Chemietoilette

Chemietoiletten finden sich zwar immer noch in der Mehrheit der Wohnwagen, doch die Nachfrage nach Alternativen steigt. Hier ein Blick auf verschiedene alternative Toilettensysteme für Camper sowie eine Übersicht an Trenntoiletten, die der Markt aktuell bietet.
Eine Toilette gehört zur Grundausstattung jedes Wohnwagens. Jahrzehntelang waren Kassettentoiletten der Standard, verbaut in der großen Mehrheit aller Freizeitfahrzeuge. Sie gelten als langlebig, günstig im Unterhalt und einfach zu entleeren. Parallel wächst seit einigen Jahren das Interesse an alternativen Sanitärlösungen. Was zunächst vor allem aus ökologischen Gründen diskutiert wurde, spricht heute auch klassische Camper an. Gründe sind der Wunsch nach weniger Chemie, mehr Umweltverträglichkeit und eine andere Art der Entsorgung.
Besonders dynamisch entwickelt sich der Markt der Trockentrenntoiletten. Zahlreiche neue Anbieter sind hinzugekommen, etablierte Hersteller erweitern ihr Sortiment, darunter auch Thetford und Dometic.
Bei Trockentrenntoiletten (TTT) ist zwischen zwei Varianten zu unterscheiden: TTTs mit und ohne Rührwerk. Alle trennen feste und flüssige Abfälle durch einen Separator in der Toilettenschüssel in zwei getrennte Behälter. Bei ersteren sorgt ein mechanisches oder elektrisches Rührwerk im Feststoffbehälter zudem dafür, dass die Feststoffe regelmäßig umgewälzt werden, somit schneller trocknen und kompostieren. Was zurückbleibt, kann theoretisch tatsächlich auf dem Kompost entsorgt werden – daher bezeichnen einige Hersteller diese Toiletten auch als Komposttoiletten.
TTTs ohne Rührwerk, häufig einfach als Trenntoiletten bezeichnet, arbeiten in der Regel mit spezieller Einstreu – Sägespäne, Kleintierstreu, Kokosziegel oder biologisches Katzenstreu –, mit der der Feststoffbehälter nach jedem Toilettengang aufgefüllt wird und die beim Trocknungsvorgang helfen soll. Zudem kommt hier ein Müllbeutel im Feststoffbehälter zum Einsatz. Ist er voll, wird er im Restmüll entsorgt.
Ob mit oder ohne Rührwerk – in beiden Fällen steigt die Autarkie von Campern mit einer Trockentrenntoilette an Bord im Vergleich zur Chemie-Toilette enorm. Urinbehälter lassen sich einfach in jeder normalen Toilette entleeren, und die Feststoffbehälter haben in der Regel ein Volumen, das bei korrekter Anwendung ausreicht, um ihn nur alle paar Wochen leeren zu müssen. Trockentrenntoiletten arbeiten in der Regel geruchslos, der Einbau eines Lüfters, der den Trocknungsprozess unterstützt und beschleunigt, ist allerdings empfehlenswert.
Mit Nature´s Head und OGO Origin bietet Tomtur zwei Trocken-Trenntoiletten an – erstere mit manuellem, zweite mit elektrischem Rührwerk. Die Nature´s Head punktet zudem mit ihrem besonders großen Füllmengen: Der Feststoffbehälter fasst 26 Liter, der Urinbehälter 8,3 Liter. Somit muss der Feststoffbehälter selbst bei Dauernutzung durch zwei Personen nur alle vier bis sechs Wochen, der Urinbehälter alle zwei bis drei Tage geleert werden.
Die OGO Origin verfügt neben dem elektrischen Rührwerk auch über integrierte Sensoren und eine Füllstandsanzeige, die das Leeren des Urinbehälters signalisiert. Eine Trennklappe sorgt dafür, dass Urin und Feststoffe zielgenau getrennt werden. Eine integrierte Thermosicherung reduziert die Laufzeit des Rührwerks bei Annäherung an den maximalen Füllstand – meldet das System nur noch eine kurze Laufzeit, ist es Zeit, den Behälter zu leeren.
Maße: Natures Head 483 x 483 x 533 mm, OGO Origin 381 x 406 x 467 mm
Gewicht: Natures Head 12,7 kg,
OGO 12,9 kg
Belastbarkeit: beide bis 150 kg
Volumen Feststoffbehälter: Natures Head 26 l, OGO 13 l
Volumen Urinbehälter: Natures Head 8,3 l, OGO 9 l
Mit den Modellen BioTioo 1.0 und 2.0 hat der Hersteller aus Überlingen bereits zwei Modelle mit Edelstahlgehäuse und manuellem Rühwerk im Sortiment. Mit dem Modell BioTioo 2.0 RL-M kommt nun eine vollautomatische Version mit Motor und Lüfter hinzu. Der Motor kurbelt in regelmäßigen Abständen und jeweils nach Benutzung das im Feststoffbehälter befindliche Rührwerk an, das für die Kompostierung verantwortlich ist. Und sollte der Strom im Camper ausfallen, lässt sich der Motor einfach abziehen und die Kurbel manuell bedienen.
Wie alle BioTioo-Toiletten besteht das neue Modell aus einer langlebigen Edelstahlkonstruktion, die es seit Kurzem auch pulverbeschichtet in weißer Optik gibt. Durch die Materialwahl ist die Toilette nur 6,5 Kilogramm schwer, mit dem geringen Außenmaß sehr handlich und lässt sich bei wenig Platz im Fahrzeug problemlos verbauen.
Maße: 388 x 390 x 332 mm
Gewicht: 6,5 kg
Belastbarkeit: bis 200 kg
Volumen Feststoffbehälter: 15 l
Volumen Urinbehälter: 10 l
Helipott bietet mit E-Drive und Easy zwei Trockentrenntoiletten mit automatischem (E-Drive) und manuellem Rührwerk (Easy) an. Das Modell E-Drive gibt es in drei Größen (S, M und L) jeweils mit 12- oder 24-Volt-Stromversorgung. In dieser Variante ist die Toilette ein Vollautomat mit automatischer Steuerung. Eine integrierte Intervallfunktion startet das Rührwerk in festgelegten Intervallen immer wieder automatisch. Eine Besonderheit ist die optionale Sprüheinrichtung Magic in der Trennschale – nach dem Schließen des Deckels wird die Schale automatisch ausgesprüht.
Bei den Easy-Modellen (erhältlich in XS und M) sitzt die Kurbel frontal, vorn am Toilettenkorpus – so passt die Helipott-Toilette auch in jede noch so kleine Lücke.
Maße: Easy XS 340 x 370 x 400 mm, M 370 x 446 x 410 mm, E-Drive S 370 x 380 x 410 mm, E-Drive M 370 x 446 x 410 mm, E-Drive L 430 x 446 x 468 mm
Gewicht: Easy: 9,7–12,5 kg, E-Drive: 12,5–16,4 kg
Belastbarkeit: 200 kg
Volumen Feststoffbehälter: alle 6 l, E-Drive L 12 l
Volumen Urinbehälter: 6–10 l
Als größter Hersteller von Chemie-Kassettentoiletten in der Mehrheit aller Reisemobile ab Werk vertreten, bietet Thetford seit vergangenem Sommer auch zwei eigene Trockentrenn-Toiletten-Modelle an. Die S220 und S260 können von Erstausrüstern und Selbstausbauern montiert werden oder dienen als Ersatz für die Kassettentoiletten C220 und C260.
Beide Modelle verfügen über eine neue Plattenkonstruktion in der Schüssel, die die Abfälle im Feststoffbehälter optisch abdeckt, ein patentiertes, auslaufsicheres Ventil für den Urintank sowie eine Füllstandsanzeige (220er-Serie mechanisch, 260er-Serie elektronisch). Optional erhältlich ist für einen Aufpreis von rund 120 Euro ein Entlüftungssatz mit Gebläse und Aktivkohlefilter.
Maße: S220-S: 495 x 365 x 580 mm,
S220-CS: 534 x 394 x 580 mm,
S260-S: 488 x 340 x 603 mm,
S260-CS: 740 x 417 x 603 mm
Gewicht: S220-S: 6,8 kg,
S220-CS: 7,2 kg, S260-S: 7,1 kg, S260-CS: 8 kg
Belastbarkeit: bis 120 kg
Volumen Feststoffbehälter: 7 l
Volumen Urinbehälter: 7,5 l
Mit der CTT4000 hat Dometic im Sommer 2025 in Partnerschaft mit Arwinger eine erste eigene Trocken-Trenntoilette auf den Markt gebracht – entwickelt für mehr Nachhaltigkeit, Hygiene und Nutzer-Autonomie. Die CTT4000 baut auf der kompakten, ergonomischen Basiskonstruktion der Chemietoilette CT4000 auf, ist mit einer PMMA-beschichteten Oberfläche ausgestattet, die eine einfache Reinigung ermöglicht und die Ablagerung von Rückständen verhindert.
Ein integrierter Füllstandssensor erlaubt die Echtzeitüberwachung der Tankkapazität und hilft, ein Überlaufen zu vermeiden. Die Schüssel selbst ist um 90 Grad drehbar und so flexibel einbaubar. Die Dometic-TTT soll ab 2026 in zwei Varianten für 899/979 Euro UVP verfügbar sein.
Maße: 515 x 364 x 435 /
672 x 364 x 555 mm
Gewicht: 7,6 / 8,35 kg
Belastbarkeit: 130 kg
Volumen Feststoffbehälter: 9 l
Volumen Urinbehälter: 7,7 l
Perfect Van bietet seine Trocken-Trenntoilette Perfect TTT freistehend mit Rundsockel und als Banktoilette in Weiß und Schwarz an. Sie passt in die Außenkonturen aller gängigen Thetford- und Dometic-Chemietoiletten und ermöglicht so den einfachen Austausch und Einbau.
Die Entsorgung erfolgt über den Außenschacht. Ein patentierter Ablaufring erlaubt eine flexible 360°-Drehung, wodurch Perfect Van auf Schläuche in der Urinableitung verzichten kann und die Reinigung einfach und hygienisch macht. Ein Überlaufsensor lässt sich mittels passender Halterung per Schraube an einem der eingelassenen Gewinde am Tank befestigen, ein Entlüftungsventil im DIN 71-Deckel sorgt für komfortables und schwappfreies Leeren des Urintanks.
Maße: Freistehend 409/522 x 330 x 449 mm, Banktoilette 359–419 x 660–670 x 487,5 mm
Gewicht: Freistehend 7,5 kg,
Banktoilette 9,5 kg
Belastbarkeit: bis 120 kg
Volumen Feststoffbehälter: 8 l
Volumen Urinbehälter: Freistehend 9,2 l, Banktoilette 10 l
Drei Serien (Evo, Origin und Timber) finden Kunden im Produktsortiment von Trelino. Der neueste Zuwachs heißt Timber D’Luxe – das Modell bezeichnet der Hersteller als Premium- und Luxus-Toilette. Die Timber D’Luxe ist mit einem Duroplast-Sitz in Standardgröße ausgestattet und bietet seinen Nutzern das Sitzmaß eines herkömmlichen WCs.
Eine SoftClose-Automatik schließt den Deckel leise und sanft, ein TakeOff-Mechanismus stellt eine Verbindung zwischen Trenneinsatz und Toilettenbrille her. Durch das Aufklappen und Arretieren beider Komponenten wird die Entleerung hygienischer, da die Toilettenbrille nicht angefasst oder zur Seite gestellt werden muss. Ein integriertes Staufach bietet Platz für Beutel und Reinigungsmittel. Serienmäßig ist die Timber D’Luxe mit der Urinometer-Füllstandsanzeige ausgestattet.
Maße: Evo-Serie S 330 x 390 x 296/430 mm,
Origin-Serie 300/345 x 380/390/400 x 285/295/
335/460 mm,
Timber-Serie 310/320/355 x 391/402/470 x 331/
375/475 mm
Gewicht: Evo-Serie 3,9–4,9 kg,
Origin-Serie 5,0–6,8 kg,
Timber-Serie 8,7–11,5 kg,
Belastbarkeit: bis 150 kg
Volumen Feststoffbehälter: Evo-Serie 6,5–10 l, Origin-Serie 6–10 l, Timber-Serie 5,5–10 l
Volumen Urinbehälter: alle Serien: 4,5–10 l
Die MiniLoo Trockentrenntoilette von Kildwick besteht aus 9-mm-Pappel-Eukalyptusholz und einer Mittellage Ahorn-Dekor. Mit heruntergeklapptem Deckel lässt sich die MiniLoo als Sitzhocker verwenden, die Toilettenbrille ist statt mit Scharnieren mit Magneten befestigt, ebenso der Trenneinsatz: So kann selbst bei holprigen Offroad-Fahrten nichts klappern oder verrutschen.
Gleichzeitig erleichtern die Magnete die Reinigung der Toilettenbrille, weil diese sich einfach abnehmen lässt. Durch einen Sichtschlitz in der Front kann der Camper erkennen, wann es Zeit ist, den Urinbehälter zu leeren. Erhältlich ist die MiniLoo fertig oder als Bausatz ab 320 Euro UVP. Lüfter und 5- oder 12-Volt-Anschlüsse gibt es optional.
Maße: 384 x 337 x 445 mm
Gewicht: 8 kg
Belastbarkeit: bis 150 kg
(Deckel bis 100 kg)
Volumen Feststoffbehälter: 9,5 l
Volumen Urinbehälter: 9,5 l
Trobolo hat mit der SilvaBlœm eine moderne und optisch ansprechende Trocken-Trenntoilette aus Holz im Sortiment. Der Käufer hat die Wahl zwischen einem natürlichen Finish in Holzoptik und einer HPF-Veredelung, z. B. in Weiß oder Grau. Der robuste Holzkorpus macht die Toilette auch für große und schwere Camper interessant.
Weitere Pluspunkte sind ein integrierter Ausschwapp-Stopp sowie der abnehmbare Toilettensitz aus Holz. Ein elektrisches Abluftsystem ist optional erhältlich. Die SilvaBlœm lässt sich entweder frei aufstellen oder fest im Fahrzeug installieren. Trobolo hat noch zahlreiche weitere Modelle zum Festeinbau im Sortiment.
Maße: 470 x 325 x 472 mm
Gewicht: 9,7 kg
Belastbarkeit: bis 200 kg
Volumen Feststoffbehälter: 11 l
Volumen Urinbehälter: 10 l
Neben den beiden Kompletttoiletten S220 und S260 bietet Thetford auch zwei Umrüstkits an (SK220 und SK260). Mit diesen lassen sich bestehende Thetford-C220 und C260-Chemietoiletten einfach in eine Trockentrenntoilette umrüsten. Die Umüstkits bestehen aus einer kompletten Toilettenschüssel, Urin- und Feststoffbehältern – Toilettenkorpus, Sitz und Deckel bleiben bei der Umrüstung erhalten.
Auch sie verfügen über die Thetford-eigene Plattenkonstruktion in der Schüssel, die Abfälle im Feststoffbehälter optisch abdeckt, sowie das patentierte, auslaufsichere Ventil für den Urinkanister. Der Lüftungssatz mit Gebläse und Aktivkohlefilter ist für die Umrüstkits optional erhältlich.
Maße (Sitzteil): C200/220-Ersatz 380 x 410 x 150 mm, C250/260-Ersatz 390 x 430 x 150 mm
Gewicht (Kassette + Sitzteil): C200/220-Ersatz 2.815 g, C250/260-
Ersatz 3.010 g
Belastbarkeit: bis 120 kg
Volumen Feststoffbehälter: 9 l
Volumen Urinbehälter: 7,7 l
Das Arwinger KassettentrenntoilettenKit ermöglicht es Campern, aus einer Thetford-Chemietoilette eine Trocken-Trenntoilette zu machen. Das Oberteil der Bowl der Chemietoilette wird durch das Arwinger KassettentrenntoilettenKit-Sitzteil ersetzt, die bisherige Brille und der Deckel werden anschließend am neuen Sitzteil befestigt. Den Umbau kann der Camper einfach anhand der mitgelieferten Anleitung auch ohne Fachkenntnisse vornehmen.
Die Chemiekassette wird anschließend einfach durch die Arwinger-Kassette ersetzt. Feststoffe fallen so in den offenen, mit einer Tüte versehenen Feststoffbehälter der Kassette, Urin wird über einen Schlauch in den Tank der Kassette geleitet. Zum Entleeren lassen sich beide Kassetten trennen. Eine optische Füllstandsanzeige sagt dem Nutzer, wann es Zeit ist, den Urinbehälter zu leeren.
Maße: 382 x 341 x 306/436 mm
Gewicht: 4,2 kg
Belastbarkeit: bis 150 kg
Volumen Feststoffbehälter: 6,5 l
Volumen Urinbehälter: 4,6 l
Als Leichtgewicht mit kompakten Maßen eignet sich die OGO Nomad S für Campingbus- und Kastenwagenfahrer, die nicht ganz ohne Toilette auskommen und sie in einem Staufach transportieren wollen. Die Sitzhöhe von 31 Zentimetern eignet sich für große und kleine Nutzer. Die halb-transparente Urinflasche verfügt über einen Überschwappschutz, wodurch die OGO Nomad auch offroadgeeignet ist.
Ein akustischer Warnsensor zeigt den Füllstand von 95 Prozent an. Einen Feststoffbehälter hat die OGO Nomad S nicht, stattdessen wird sie mit kompostierbaren Beuteln bestückt, die für fünf bis sechs Toilettengänge reichen sollen. Ein integrierter Trenneinsatz erleichtert die Trennung von Flüssigem und Festem, ein Membran-Geruchsverschluss sorgt zudem dafür, dass keine unangenehmen Gerüche die Toilette verlassen.
Maße: 33 x 39 31,5 cm
Gewicht: 6,8 kg
Belastbarkeit: bis 150 kg
Volumen Feststoffbehälter: kein fester Behälter, Beutel reicht für fünf bis sechs Toilettengänge
Volumen Urinbehälter: 5,3 l
Beim Modell WandaGo von Trobolo handelt es sich um eine kompakte und leichte Trocken-Trenntoilette, die in viele Staufächer von Campingbussen und Kastenwagen passt. Ihre Besonderheit: Sie bietet zwei Sitzhöhen auf 306 und 436 Millimetern und kann so bequem von großen und kleinen Campern genutzt werden.
Möglich macht dies die Positionierung der Toilettenschüssel auf dem Sockel sowohl in Längs- als auch in Querrichtung. Eine Füllstandsanzeige zeigt an, wann es Zeit ist, ihn zu leeren. Das patentierte Trobolo SafeShell System macht die WandaGo zudem geruchsneutral und ausschwappsicher.
Gewicht: 3,5 kg
Belastbarkeit: bis 120 kg
Volumen Feststoffbehälter: 7,0 kg
Volumen Urinbehälter: 7,5 kg
CCC: Ihre Platzregeln untersagen die Entsorgung von Sanitärtüten aus Einschweiß- oder Trenntoiletten. Warum?
Andrea van Eijden: Im letzten Jahr hatten wir einige Gäste, die im Sommer Einschweißtüten in der Mülltonne entsorgt haben. Der nächste Gast hat darauf seinen Müll, unter anderem eine Bratpfanne, gelegt. Als ich nach einigen Tagen den Mülltonnendeckel angehoben habe, bot sich mir ein wirklich unschöner Anblick und ein wirklich ekelhafter Geruch, weil der Beutel geplatzt war. Dazu kommen höhere Kosten für die Müllentsorgung, wenn immer mehr Müll anfällt. Diese Kosten tragen dann alle Gäste, was wir doch sehr unfair finden. Nur weil einige Probleme mit der Entleerung einer herkömmlichen Kassettentoilette haben, sollen alle dafür zahlen?
CCC: Wie stehen Sie grundsätzlich zu Einschweiß- und Trockentrenntoiletten? Und wie sehen Sie die Entwicklung in der Campingbranche, die vermehrt weg von Chemietoiletten geht?
Andrea van Eijden: Ich versuche seit Jahrzehnten, sowohl Müll als auch Energie so gut es geht zu vermeiden beziehungsweise den Verbrauch so gering wie möglich zu halten. Nur so können wir langfristig unsere Natur schützen. Daher erklärt sich mir die Sinnhaftigkeit von zusätzlichen Beuteln nicht. Mein Mann und ich nutzen in unserem Wohnmobil eine Kassettentoilette zusammen mit einer SOG-Entlüftung. Damit benötigen wir überhaupt keine Zusätze mehr und leeren unsere Toilette in der Regel alle drei Tage. Eine Geruchsbelästigung gibt es damit auch nicht.
CCC: Können Sie sich erklären, warum Camper Chemietoiletten zunehmend skeptisch gegenüberstehen? Haben Sie dazu Aussagen von Ihren Übernachtungsgästen gehört?
Andrea van Eijden: Auch die meisten unserer Gäste nutzen eine Kassettentoilette. Doch es gibt offenbar Menschen, die Schwierigkeiten mit dem Entleeren von Toilettenkassetten haben und daher von den neuen Systemen überzeugt sind. Für diese ist das eine gute Lösung. Wir Camper sind halt unterschiedlich. Aber dann wäre es eine gute Möglichkeit, die Beutel zu sammeln und zum Beispiel beim Wertstoffhof abzugeben. Ich finde, wenn jede(r) wieder mehr Rücksicht auf andere nimmt, dann steht einer schönen Zeit nichts im Wege.
Allerdings sind nicht alle Camper von TTTs überzeugt. Hier kommen Einschweißtoiletten ins Spiel. Sie wollen noch mehr Komfort und eine noch einfachere Entsorgung ermöglichen, weil sie alle Hinterlassenschaften nach jedem Toilettengang in einem geruchs- und auslaufsicheren Plastikbeutel einschweißen. Diese sollen dann einfach über den Restmüll entsorgt werden.
Ein Vorteil der Einschweißer: Die Toilettenschüssel kommt nie direkt mit Fäkalien in Kontakt und muss daher auch nicht gereinigt werden. Doch die anfallenden Müllmengen sind bei einer Einschweißtoilette nicht zu unterschätzen. Betreiber von Campingplätzen rechnen mit steigenden Kosten für die Müllentsorgung, vereinzelt gab es bereits Fälle, in denen die Sanitärbeutel in den großen Müllcontainern geplatzt oder gerissen sind, weil anderer, schwerer oder scharfkantiger Müll darauf gegeben wurde. Das Ergebnis möchten wir an dieser Stelle nicht weiter schildern.
Neben Trockentrenn- und Einschweißtoiletten gibt es außerdem noch einige weitere Toilettensysteme, die wir – da sie doch recht selten sind – als „Exoten“ bezeichnen. Das sind zum einen Zerhackertoiletten, die Fäkalien und Toilettenpapier mithilfe von Messern oder Klingen zu einem Brei verarbeiten und diesen in einen großen Fäkalientank leiten. Zu finden sind sie aufgrund ihres hohen Gewichts, des benötigten großen Fäkalientanks und des hohen Wasserverbrauchs nur vereinzelt in Luxuscaravans wie Airstream.
Ähnlich schwer sind mit rund 20 Kilogramm Verbrennertoiletten, hier schrecken zudem die hohen Anschaffungskosten von mehr als 4.000 Euro viele Camper ab. Verbrennertoiletten verbrennen die Fäkalien bei hoher Temperatur, übrig bleibt nur ein Häufchen Asche. Grundsätzlich eine gute Idee – doch der Verbrennungsvorgang von rund einer Stunde verbraucht wertvolle Gasvorräte.
Um die Campingtoilette zu reinigen – egal ob Chemie-, Trockentrenntoilette oder ein anderes System –, sollten keine scharfen Reiniger zum Einsatz kommen. Diese greifen die Toilettenschüsseln aus Kunststoff an und beschädigen sie langfristig. Hersteller wie Thetford oder Solbio haben spezielle Bad- und Toilettenreiniger im Sortiment, mit denen sich nahezu alle Campingtoiletten bedenkenlos säubern lassen.
Auch Hausmittel wie warmes Wasser mit etwas Essig oder Zitrone eignen sich, um Toilettendeckel und Brille zu putzen. Bei Trockentrenntoiletten gilt es außerdem darauf zu achten, dass kein pures Wasser in den Urinbehälter gelangt – dies führt zur Entstehung von unangenehmen Gerüchen und Urinstein. Auch hier eignet sich am besten verdünnte Essigsäure aus einer Sprühflasche, um die Klobrille zwischendurch zu reinigen.
