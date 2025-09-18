Sanitärzusätze
> Solbio Botanic für das „stille Örtchen“ in deinem Caravan

Wohlgeruch für die Campingtoilette

18.09.2025

Nicht nur zu Hause, sondern auch in deinem Wohnwagen soll es gut riechen. Das gilt auch für die Campingtoilette. Die Sanitärflüssigkeit „Solbio Botanic“ bietet hierzu den Duft nach Wildblumen und -kräutern.

Es bleibt jedoch nicht „nur“ beim guten Geruch: Die Campingtoilette wird zur „natürlichsten Sache der Welt“, denn die Sanitärflüssigkeit Botanic von Solbio ist zu 100 Prozent biologisch abbaubar. Sie wirkt effizient, ist frisch und bei alldem mit Kosten ab 0,37 Euro pro Tag auch noch erschwinglich. Denn der grüne Weg muss nicht teuer sein. Im Gegenteil: Nachhaltigkeit zahlt sich aus, sowohl für deinen Geldbeutel als auch für die Umwelt. 

Mit der neuen Limited Edition der Duftrichtung „Botanic“ kannst du den neuen Duft nach Wildblumen und Wildkräutern unbeschwert am stillen Örtchen genießen. So kannst du nachhaltig mit der bewährten 4 in 1-Formel mit dem neuen frischen Duft Solbio Botanic auf Tour gehen.

Das sind die 10 Pluspunkte von Solbio Botanic:

  • Der Beutel bietet 0,8 Liter Sanitärflüssigkeit für 20 Portionen
  • Ausreichend für zwei Monate Camping (mit einem 20-Liter-Standardtank)
  • Zu 100 Prozent natürliche Inhaltsstoffe, ganz ohne Chemikalien
  • Zu 100 Prozent biologisch abbaubar
  • Duftet nach Wildblumen und Wildkräutern
  • Baut Fäkalien und Toilettenpapier ab und verhindert zugleich Kalkablagerungen
  • Dient zur Selbstreinigung für den Toilettentank und ist für jede mobile Toilette in jedem Fahrzeug geeignet
  • Sollte alle drei Tage ausgetauscht werden
  • Kann sicher in einer Toilette oder einer Klärgrube entfernt werden
  • Die Flüssigkeit kann dank der 4 in 1-Formel auch in deinem Grau- und Schwarzwassertank verwendet werden – als Grundreinigung oder Geruchsverhinderer

Interesse? Hier geht es direkt zum Solbio Shop.

Mehr zum Thema

image
Wandern

Wandern und Trekken mit der richtigen Ausrüstung

Die Blätter regnen von den Bäumen, Kastanien und Bucheckern kullern auf dem Waldboden, d...
image
Stromversorgung

Praxistest: 6 CEE-Kabeltrommeln

Wenn du auf dem Stellplatz ankommst, wünscht du dir in aller Regel schnellstmöglich eine...
image
Wasserkocher

Produkttest: Der beste Wasserkessel

Du kommst von einer anstrengenden Wandertour zurück: Was gibt es jetzt Schöneres als zu ...
image
Kochgeschirr

Mit dem nesto System macht Kochen Spaß

Du hast im Caravan nicht unendlich Platz. Auch nicht für die Küche. Deshalb braucht es c...
AKTUELLE AUSGABE
Herbst (1)
Camping, Cars & Caravans
Abo
abschließen,
Prämie
sichern!
Akuelle image
Jetzt Kaufen Abonnieren
Foto: Redaktion
Jetzt kostenlos das Whitepaper herunterladen!

Offroad Reisen mit dem Campervan

Sie träumen von Offroad-Reisen mit dem Campervan? Unser exklusives Whitepaper bietet Ihnen Profi-Tipps für Fahrten in schwierigem Terrain, einen praktischen Ausrüstungs-Guide und wertvolle Hinweise zum richtigen Verhalten in Problemsituationen – damit Sie bestens vorbereitet ins Abenteuer starten. Sichern Sie sich jetzt geballtes Expertenwissen von Offroad-Spezialist Matthias Göttenauer und holen Sie sich Ihr kostenloses PDF!
Jetzt herunterladen