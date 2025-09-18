Wohlgeruch für die Campingtoilette

Es bleibt jedoch nicht „nur“ beim guten Geruch: Die Campingtoilette wird zur „natürlichsten Sache der Welt“, denn die Sanitärflüssigkeit Botanic von Solbio ist zu 100 Prozent biologisch abbaubar. Sie wirkt effizient, ist frisch und bei alldem mit Kosten ab 0,37 Euro pro Tag auch noch erschwinglich. Denn der grüne Weg muss nicht teuer sein. Im Gegenteil: Nachhaltigkeit zahlt sich aus, sowohl für deinen Geldbeutel als auch für die Umwelt.

Mit der neuen Limited Edition der Duftrichtung „Botanic“ kannst du den neuen Duft nach Wildblumen und Wildkräutern unbeschwert am stillen Örtchen genießen. So kannst du nachhaltig mit der bewährten 4 in 1-Formel mit dem neuen frischen Duft Solbio Botanic auf Tour gehen.