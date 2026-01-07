Ozonos – der mobile Luftreiniger für deinen Caravan

Kochgerüche, Aerosolfette, Viren und Bakterien, Allergene und Schimmelsporen: "Freunde", auf die der Camper gerne verzichten würde. Gut, dass es das Luftreinigungsgerät OZONOS gibt, dass auf Knopfdruck für frische Luft im Caravan sorgt.
Warum man das brauchen sollte? Nun, um besagte „Freunde“ oder eben auch den Mief vom eben noch nassen Hund eliminieren zu können und zwar bis tief in die Polster. Sogar etliche schädliche Dämpfe (Farben, Teppiche) kann OZONOS beseitigen – und zwar nachhaltig. Entsprechende Zertifikate lassen sich auf der Webseite (s.u.) ansehen. Man kann Ozon sogar riechen, besonders deutlich ist der Geruch bei Gewitterlagen oder an einem Wasserfall wahrnehmbar. Die Luft ist angenehm klar und frisch und mit dieser natürlichen Dosierung arbeitet der OZONOS.
Der für den Hausgebrauch TÜV-zertifizierte OZONOS darf bedenkenlos auch in kleinen Räumen mit Mensch, Hund und Kleinkind zum Einsatz kommen. Am besten wird der OZONOS relativ weit oben im Caravan platziert, da Ozon leichter als Luft ist. Er läuft optional auch via Kfz-Buchse übers Bordnetz, wird so mit Strom versorgt und verströmt dann einen angenehmen, frischen Geruch.
Beim Kochen startet man den OZONOS etwa 20 Minuten eher. Der Grund für die kleine zeitliche Verlagerung ist die Erhöhung der Ozon-Konzentration im Caravan, um die Gerüche effektiv eliminieren. So ist bereits während des Kochens eine deutliche Abnahme der Gerüche wahrnehmbar und schon beim Genuss des anschließenden Espressos riecht es wieder frisch als hätte nichts auf dem Herd gestanden. Die Erklärung: Ozon reagiert mit den verfügbaren Reaktionspartnern in der Luft, in diesem Fall die Gerüche, und neutralisiert sie. Auch Kochfette in der Luft werden dabei derart aufgespalten, dass sie keinen fettigen Niederschlag auf Möbeln oder Polster bilden. Ein Dunstabzug ist somit vollkommen überflüssig, der OZONOS kann das viel besser und effektiver.
Selbst wenn OZONOS bei geringeren Geruchsbelastungen aktiviert wird, steigt die Konzentration im Caravan niemals auf einen gesundheitsschädlichen Wert an (und bleibt immer weit unter der vom Gesetzgeber festgelegten Höchstgrenze von 0,05 ppm*). Zudem ist Ozon sehr instabil und zerfällt schnell in der Raumluft, wenn alle Belastungen beseitigt sind – am Ende bleibt wieder nur Sauerstoff übrig.
Der AC-2 läuft wahlweise mit 230 Volt oder via 12-Volt-Adapter am Bordnetz. Inklusive Adapter kostet er aktuell 1.349 Euro. Der Stromverbrauch spielt im Grunde keine Rolle, da man den Ozonos immer nur dann anschaltet, wenn man ihn gerade benötigt, und meist mit einer Laufzeit von maximal einer Stunde. In dieser Zeit benötigt er bei 9 Watt Verbrauch gerade einmal 1,2 Ah. Zwei Espressi aus der Maschine (via Wechselrichter) benötigen mehr als die dreifache Energie.
Der sehr leise Luftreiniger Ozonos AC-2 fokussiert vielfältige Problemfelder und eliminiert gerade (Koch-)Gerüche im Wohnwagen super effektiv. Zurück bleibt ein angenehm frischer Duft. Übrigens: Der OZONOS eliminiert auch sämtliche Allergene, was ein Geschenk für Allergiker und Asthmatiker ist.
www.ozonos-antje.de
