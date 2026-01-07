Ozonos – der mobile Luftreiniger für deinen Caravan

Rechtzeitig vor Beginn mit dem Kochen starten

Beim Kochen startet man den OZONOS etwa 20 Minuten eher. Der Grund für die kleine zeitliche Verlagerung ist die Erhöhung der Ozon-Konzentration im Caravan, um die Gerüche effektiv eliminieren. So ist bereits während des Kochens eine deutliche Abnahme der Gerüche wahrnehmbar und schon beim Genuss des anschließenden Espressos riecht es wieder frisch als hätte nichts auf dem Herd gestanden. Die Erklärung: Ozon reagiert mit den verfügbaren Reaktionspartnern in der Luft, in diesem Fall die Gerüche, und neutralisiert sie. Auch Kochfette in der Luft werden dabei derart aufgespalten, dass sie keinen fettigen Niederschlag auf Möbeln oder Polster bilden. Ein Dunstabzug ist somit vollkommen überflüssig, der OZONOS kann das viel besser und effektiver.