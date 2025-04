Melamingeschirr im Test – Leichtes & bruchfestes Campinggeschirr im Vergleich

Optik & Stil des Sets:

Ganz im Sinne von Minimalismus setzt Flamefield bei diesem Modell auf ein dezentes Design in sanftem Cremeweiß. Verzichtet wird bewusst auf Farbakzente oder Muster. Lediglich feine Rillen an den Rändern sorgen für eine zurückhaltende Struktur. Die Gestaltung spricht vor allem Camper an, die klare Linien und klassische Schlichtheit bevorzugen.

Praktische Anwendung & Materialqualität im Test:

In den Belastungstests schneidet das Seramika Vanilla-Set durchweg positiv ab: Weder Kratzer durch Messer noch Spuren durch Schwämme oder Spülgänge in der Spülmaschine sind sichtbar. Auch der Falltest wird ohne Schäden bestanden. Besonders praktisch: Die Henkel der Becher sind unten offen gestaltet und lassen sich daher besonders gut stapeln – ein Vorteil beim Verstauen in Schränken und Schubladen unterwegs.

Fazit:

Ein schlichtes und stabiles Geschirr-Set mit zuverlässiger Materialqualität. Die gut stapelbaren Becher und die hohe Belastbarkeit sprechen für sich. Lediglich das recht hohe Gewicht fällt im Vergleich etwas ins Gewicht – dafür bringt das Set eine ordentliche Portion Stabilität mit. www.campingwagner.de