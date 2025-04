Ostergeschenke für Camper – Die schönsten Geschenkideen für Outdoor-Fans

Campingführer „TOP 1001 – Die beliebtesten Campingplätze in Europa 2025“ inklusive App-Gutschein und Fanclub

Der ideale Begleiter für Ihre Reiseplanung: Der neue Campingführer „TOP 1001 – Die beliebtesten Campingplätze in Europa 2025“ inklusive App-Gutschein und FANCLUB!

Das neue goldene Buch, das bei Campern gut ankommt: Ausgezeichnet als “am häufigsten verschenktes Buch in der Amazon-Kategorie Camping”, bietet das Buch von camping.info eine Liste der 1001 beliebtesten Campingplätze in Europa und enthält zahlreiche Inspirationen, Tipps und exklusive Vorteile. Jeder Band kommt mit einem App-Gutschein für die camping.info App, die mehr als 40.000 Campingziele umfasst, sowie einem FANCLUB-Ausweis für Rabatte und besondere Vorteile in ganz Europa.

Die Highlights:

QR-Codes für Bewertungen und Details zu jedem Platz

Specials: Die besten Plätze für FKK, Wellness, Camping mit Kindern und Hund

Besondere Tipps für jedes Land: Ausflugsideen, Campingrezepte und mehr

App-Gutschein und FANCLUB-Ausweis für Rabatte und exklusive Vorteile

Ein Campingführer, der mehr bietet als gewöhnliche Reiseführer – für 19,90 € erhältlich auf shop.camping.info oder bei Amazon.