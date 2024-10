ADAC-Raststättentest: Kein Platz für Camper an deutschen Rastanlagen

ADAC-Raststättentest: Auch das Serviceangebot für Camper ist unzureichend

Neben der mangelhaften Wegweisung und den oft fehlenden oder zu kleinen Parkflächen sieht es auch im Bereich der Dienstleistungen für Camper sehr trist aus, ganz im Gegensatz zu vorbildlichen Rastanlagen im benachbarten Ausland, die zum Teil über eigene Camper-Berich verfügen. So gab es an keiner der getesteten Rastanlagen Frischwasserstationen oder eine Möglichkeit zur Entsorgung von Grau- oder Schwarzwasser. Auch CEE-Steckdosen für die Stromversorgung wurden an keiner der Stationen angeboten.

Der ADAC empfiehlt Campern daher, sich im Vorfeld über geeignete Rastanlagen entlang der geplanten Route zu informieren und gegebenenfalls auf Stell- oder Campingplätze in der Nähe auszuweichen.

Quelle: ADAC