European Innovation Award 2025

Caravaning boomt, aber in der Herstellerbranche kriselt es, da der Nachfragemarkt ins Stocken geraten ist. Inflation und Marktsättigung setzen den Händlern zu. Umso wichtiger sind Innovationen, die das Thema Camping und Caravaning voranbringen. Logisch, nicht jedes Jahr kann das Rad neu erfunden werden, aber oft liegt es an den Details, um den Markt aufzumischen. Jahr für Jahr sammeln wir daher die Innovationen und lassen sie von den Redakteuren Europas bewerten. In diesem Jahr lagen für 17 verschiedene Kategorien insgesamt 63 verschiedenen Einreichungen vor, die sich wiederum mehrfach in verschiedenen Kategorien bewerben konnten. Die Jurymitglieder arbeiten bei 15 Magazinen in 13 europäischen Ländern und das zeugt durchaus von geballter Fachkompetenz. Und das sind die Gewinner: