Der Wasserpark im Camping Le Floride in Frankreich ist maximal beeindruckend und dies ist nur ein Teil der Anlage

Camping Le Floride & l’Embouchure in Südfrankreich

Das Campingresort Camping Le Floride befindet sich in der Region Languedoc-Roussillon an der französischen Mittelmeerküste. Auf 700 m² bietet der Wasserpark Spaß und Entspannung für Wasserbegeisterte. Zwei Riesenrutschen der neuesten Generation und eine Hochgeschwindigkeitsrutsche mit drei Bahnen lassen das Herz von Adrenalin-Junkies höherschlagen. Und für all diejenigen, die es etwas entspannter mögen, gibt es neben einem Jacuzzi und mehreren Whirlpools auch einen elektrisch angetriebenen Fluss zum entspannten Umhertreiben. Für Wellnessliebhaber bietet das Kahuna-Wellnesscenter ein umfangreiches Relax-Programm.