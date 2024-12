Für 2025 bekommt die Baureihe Beduin Scandinavia geschwungene Oberschrankklappen, die unten eingezogen sind und so – vor allem in den Sitzgruppen – für mehr Kopffreiheit sorgen und ein besseres Raumgefühl schaffen. Schwarze Armaturen und Spots auf Stromschienen lassen die Einrichtung zudem moderner wirken. Auf den Stromschienen sind auch bewegliche USB-Ladebuchsen platziert. Sonst bleibt die Einrichtung des Beduin für das Modelljahr 2025 unverändert. Auch dieses Jahr haben die Sitztruhen einen doppelten Boden, sodass die kalte Luft aus dem Wageninneren an die seitlichen Konvektoren der Warmwasserheizung angezogen werden kann. Diese warme Luft steigt dann an den Wänden entlang auf und zirkuliert über den Oberschränken wieder Richtung Wagenmitte. Dieses System nennt Dethleffs AirPlus. Optional erhältlich ist auch eine elektrische Fußbodenerwärmung.