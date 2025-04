Wie kommt man auf die Idee, Camper-Merchandise zu verkaufen?

„Eigentlich habe ich jahrelang Webseiten und Onlineshops entwickelt, doch ein schwerer Motorradunfall hat mich dann zu einer längeren Pause gezwungen. Während ich mich erholt habe, ist es mir aufgefallen, dass es für alle Hobbys den einen oder anderen Spruch auf dem T-Shirt gibt. Nur für Camper gab’s das damals noch nicht. Es lag also nahe, die Angelegenheit selbst in die Hand zu nehmen. So entstand der Cool Camper Onlineshop. Wir verkaufen T-Shirts, Pullis und andere Accessoires mit lustigen Sprüchen oder witzigen Bildern zum Thema Camping.“ Wenn Bernd von seinem Herzensprojekt erzählt, hat er ein Funkeln in den Augen, und es fällt einem immer wieder das Wort „lausbubenhaft“ ein. Kein Wunder also, dass es dem umtriebigen Hamburger nicht gereicht hat, von zu Hause den Onlineshop zu managen. „Vorletztes Jahr habe ich gemerkt, dass ich raus muss. Raus auf die Campingplätze, mich noch mehr unter die Camper mischen. Auf den Campingplätzen fühle ich mich fast mehr zu Hause als in den eigenen vier Wänden.“

Als Astrid und Bernd beschlossen, ihre Ware direkt auf den Campingplätzen zu vertreiben, suchten sie zuerst nach einem geeigneten Verkaufsanhänger. „Wir haben zwar ein Wohnmobil, aber zum Verkaufen ist es einfach nicht geeignet. Meine erste Idee war dann, mir einen alten Wohnwagen zu kaufen, um ihn umzubauen.“ Die erste Wahl fiel auf einen Nagetusch, einen Caravan der 60er-Jahre aus DDR-Produktion. Doch das Projekt erwies sich als ungeahnt große Herausforderung. Denn ein Nagetusch ähnelt zwar einem Eriba Touring, verfügt jedoch nicht über einen Stahl-, sondern nur über einen Holzkäfig, der dann mit Aluminium beplankt wurde. Erst als Bernd den Innenausbau entfernt hatte, wurde der Ausmaß der Wasserschäden klar. „Ich habe den Nagetusch noch nicht ganz aufgegeben, er steht aktuell in einer Halle und wartet auf die Wiederbelebung. Aktuell habe ich aber wirklich keine Zeit für ihn.“ Den Beachy, der jetzt als mobiler Verkaufsstand für Cool Camper dient, entdeckt Bernd irgendwann rein zufällig, als er wegen einer Reparatur an seinem Wohnmobil bei seinem Händler vorbeifährt.