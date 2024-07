Mulegns, eines der kleinsten Dörfer der Schweiz, erwacht. Im Bergdorf mit seinen Zuckerbäckervillen und Bauernhäusern am Fuße des Julierpasses wird gebaut. Eine alte Fuhrhalterei mutiert zum architektonischen Zentrum des historischen Viertels. Sie wird zum Fundament für den Weissen Turm von Mulegns, der mit seinen 30 Metern das höchste digital gedruckte Gebäude der Welt sein wird. Es wird Raum bieten für Kunstinstallationen, Hörspieltouren und Theateraufführungen der Kulturstiftung Origen, die schon mit dem Roten Turm auf dem Julierpass international für Aufsehen gesorgt hatte.

Die Arbeiten am Zuckerbäckerturm sind in vollem Gange: Weiße, filigrane, digital gedruckte Kunstwerke, organisch verdreht, als wären sie Gaudis Fantasiewelt entsprungen, werden mit einem Kran übereinander gestapelt. So entsteht Stockwerk um Stockwerk des Weissen Turms, immer lichter, immer leichter. Am Ende soll eine zarte Kuppel das Kunstwerk krönen. Im Spätherbst 2024 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.