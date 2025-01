BrÃ¼ckentage 2025: So verdoppeln Sie Ihren Urlaub

Über die gesetzlichen Feiertage hinaus gibt es noch weitere Feiertage, die in den verschiedenen Bundesländern gelten. Dabei ist Bayern mit 13 Feiertagen in 2025 Spitzenreiter.

Heilige Drei Könige 6. Januar 2025 (Montag) – Feiertag in Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt

6. Januar 2025 (Montag) – Feiertag in Internationaler Frauentag 8. März 2025 (Samstag) – Feiertag in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern

8. März 2025 (Samstag) – Feiertag in Ostersonntag 20. April 2025 – Feiertag in Brandenburg

20. April 2025 – Feiertag in Jahrestag der Befreiung vom Nationalsozialismus und Ende des Zweiten Weltkriegs 8. Mai 2025 (Donnerstag) – Feiertag in Berlin (nur 2025)

8. Mai 2025 (Donnerstag) – Feiertag in (nur 2025) Pfingstsonntag 8. Juni 2025 (Sonntag) – Feiertag in Brandenburg

8. Juni 2025 (Sonntag) – Feiertag in Fronleichnam 16. Juni 2025 (Donnerstag) – Feiertag in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Saarland, (teilweise in Sachsen und Thüringen*)

16. Juni 2025 (Donnerstag) – Feiertag in Augsburger Friedensfest 8. August 2025 (Freitag) – Feiertag nur im Augsburger Stadtgebiet

8. August 2025 (Freitag) – Feiertag Mariä Himmelfahrt 15. August 2025 (Freitag) – Feiertag in Bayern (teilweise*) und Saarland

15. August 2025 (Freitag) – Feiertag in (teilweise*) Weltkindertag in Deutschland 20. September 2025 (Samstag) – Feiertag in Thüringen

in Deutschland 20. September 2025 (Samstag) – Feiertag in Reformationstag 31. Oktober 2025 (Freitag) – Feiertag in Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen

31. Oktober 2025 (Freitag) – Feiertag in Allerheiligen 1. November 2025 (Samstag) – Feiertag in Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland

1. November 2025 (Samstag) – Feiertag in Buß- und Bettag 19. November 2025 (Mittwoch) – Feiertag in Sachsen

* Fronleichnam in Sachsen nur in bestimmten, katholisch geprägten Gemeinden im Landkreis Bautzen ein Feiertag, Fronleichnam in Thüringen nur im Landkreis Eichstätt sowie vereinzelten Gemeinden des Wartburgkreises und des Unstrut-Hainich-Kreises ein Feiertag, Mariä Himmelfahrt in Bayern nur in überwiegend katholisch geprägten Gemeinden ein Feiertag.

– Alle Angaben ohne Gewähr –