Ihr Kurztrip beginnt unterwegs

Wo Sie auf der Felbertauernstraße bewusst vom Weg abkommen könnten? Zum Beispiel direkt am Matreier Tauernhaus nahe der Mautstelle: Stellen Sie Ihr Wohmmobil ab, schnüren Sie Ihre Wanderschuhe zu und stiefeln Sie in das Gschlösstal, eines der schönsten Täler der Ostalpen. Oder machen Sie einen Abstecher ins Virgental, noch ein echter Geheimtipp am Großvenediger. Wer dem „König Großglockner“, mit 3.798 Metern der höchste Berg Österreichs, einen Besuch abstatten will, biegt in Huben ab und fährt nach Kals am Großglockner, ein charmantes Bergsteigerdorf mit bunten Bauernhäusern, einer 1A-Aussicht und einem 250 Kilometer langen Wanderwegenetz. Sie und Ihre Kinder brauchen eine Abkühlung auf der Fahrt? Dann setzen Sie an der Abzweigung Richtung Defereggental den Blinker und erfrischen Sie sich am Naturfluss Schwarzach oder lassen Sie sich von einer Schatzkarte zu verwunschenen Bergseen, Mühlen und einem Wasserspielplatz führen. Und noch einen Traumspot nahe der Felbertauernstraße gibt es: das Villgratental etwas weiter Richtung Italien. Die von Seilbahnen unberührten Villgrater Berge sind der perfekte Stopp für Wanderer und Mountainbiker. Wir sagten es ja anfangs schon: Der Alpenhighway ist zum reinen Passieren viel zu schade. Warum also nicht einfach hier den Kurztrip verbringen? In der Gegend rund um den Alpenübergang Felbertauern gibt es tolle Campingplätze, neun davon alleine in Osttirol – von Camping am See unter den Felswänden der Lienzer Dolomiten bis hin zu einigen der höchstgelegenen Campingplätze Österreichs in der ursprünglichen Landschaft des hinteren Virgentals oder in Kals am Großglockner.