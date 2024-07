Das Scandinavia im Namen markiert nicht mehr die winterfeste Variante des Beduin, die Dethleffs Oberklasse heißt grundsätzlich Beduin Scandinavia. Wobei in der Grundausstattung nicht alles an Bord ist, was den Beduin zum Scandinavia macht. Essenzielle Zutaten wie die Warmwasserheizung, mit elektrischer Fußbodenerwärmung kombiniert, oder weiße Glattblechwände sind aber Serie.