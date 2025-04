Mit den Modellen Averso und Averso Plus mit Hubbett gibt es wieder Mittelklasse-Caravans bei Bürstner. Die Hubbett-Wohnwagen bieten in der Mitteklasse nur die Kehler Wohnwagenbauer an. Alle Aversos wurden komplett neu konstruiert, sind bis auf die Seitenwände mit GfK beplankt. Als Averso Plus mit Hubbett über der Sitzgruppe bietet er 208 Zentimeter Stehhöhe. Innen zeigt sich das Mobiliar mit Oberschrankklappen in Mattweiß, der Möbelkorpus in warmem Holzdekor und der Küchenblock in einem rötlichen Terrakotta-Braun. Die Serienausstattung ist mit einer Truma-S-Heizung, Dreiflamm-Kocher und 131-Liter-Kompressor-Kühlschrank für die Klasse Standard.

Der siebeneinhalb Meter lange Bürstner Averso Plus 520 TL kombiniert Einzelbetten im Bug mit der Rundsitzgruppe und Hubbett im Heck – ein Mehrgenerationen-Fahrzeug, das Hubbett ist für Kinder, Enkel oder Freunde. Der 510 TK ist mit Stockbett und Dinette im Bug für Familien ausgelegt, die Eltern schlafen im Hubbett. Beide Averso Plus-Modelle starten bei 32.790 Euro und mit 1.600 Kilogramm Gesamtmasse.