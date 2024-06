Komfortabel und modern will die Hobby Mittelklasse Excellent sein. Diesen Anspruch vertritt auch der 495 WFB, der wie alle Caravans von Hobby für die Saison 2024 mit modernisiertem Außendesign und neuen Akzenten im Innenbereich gestaltet ist. Viel Licht und feine Technik gehören bei den Fockbeker Caravans serienmäßig dazu. Der 495 WFB wartet bei reisetauglichen Maßen mit einem großen Duschbad im Heck auf – was in dieser Größe fast einmalig ist. Er steht mit 29.480 Euro in der Preisliste und schnell zeigt sich, so ganz all inclusive ist die Hobby Mittelklasse doch nicht mehr ausgestattet. Es ist alles für die Reise Nötige an Bord und noch einiges mehr, doch bringt der Testwagen auch manchen Komfort mit, der Aufpreis kostet.