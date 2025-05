Im Test zeigt sich die Bedienung ganz wie vom elektrischen Kochfeld gewohnt. Tastenfelder auf dem Glas übernehmend die Regelung: Ein/Aus, die Wahl der Kochfläche und auf einem breiten Sensorfeld wie bei einem Schieberegler die Heizleistung einstellen, schon kocht es los. Soweit tatsächlich alles fast wie zuhause. Man hört die Zündung tickern und dann höchstens noch ein dezentes Brennergeräusch. Fast sofort kommt hinten aus der schmalen Abluftklappe heiße Luft, die Hitze im Kochfeld muss ja wohin. Dabei heizt sie auf ihrem Weg nach draußen noch die Freifläche neben den Brennstellen, da lassen sich Speisen warmhalten.

Und was kann das Gas unter Glas dann unterm Topf? Die Antwort ist nicht unerwartet – es heizt, aber nicht wie das Induktionsfeld nebendran. Auf voller Leistung bringt der größere Brenner in knapp zehn Minuten einen Liter Wasser zum Kochen. Dem Induktionsfeld daneben reichen gut zwei Minuten dafür. Gut also, beides an Bord zu haben. Bei längerem Kochen startet immer mal wieder die Zündung, kein Grund zur Sorge, das Kochfeld regelt die Leistung auch über die Gaszufuhr und kann die auch automatisch abschalten und wieder anfahren.

Die zwei katalytischen Brenner sollen so verbrauchsoptimiert arbeiten und produzieren dabei weniger Kohlendioxid als herkömmliche Gasherde – mal abgesehen von der längeren Kochzeit. Und natürlich prüft das System Gaszufuhr und Verbrennung und schaltet bei einem Problem ab. Das Gas unter Glas-Kochfeld gibt es bei Kabe serienmäßig in den Imperialmodellen. In anderen Wagen auf Wunsch als Extra, wo es in den jeweiligen Küchenblock passt