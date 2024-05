Achim Reinhold und sein Unternehmen Peggy Peg haben in den letzten 15 Jahren den Markt für Schraubheringe revolutioniert. Mit einem Verkaufsvolumen von 11 Millionen Einheiten ist Peggy Peg ein führender Anbieter in diesem Bereich. Die Reise begann in einer kleinen Garage in Neudrosselfeld und führte zu einer modernen Lagerhalle, die 2024 den zentralen Dreh- und Angelpunkt des Unternehmens darstellt.