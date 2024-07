Tipp der Autorin: Bootsfahrt durch Colmar

Mit dem Boot durch zauberhafte Kanäle in Colmar: Klein-Venedig ist das Wahrzeichen der Stadt und am besten vom Flüsschen Lauch aus zu entdecken. An Bord der kleinen Barken folgen Gäste den alten Wasserpfaden der Bauern, die früher auf diesem Weg ihre Produkte in die Markthalle transportiert haben. Die Fahrt führt vorbei an verträumten Gärten, urigen Fachwerkhäusern und am Quai de la Poissonnerie entlang. Er verbindet Klein-Venedig mit dem Quartier des Tanneurs. In den farbenfrohen Häusern mit ungewöhnlichen Fassaden residierten einst Fischer.

Die Tickets kosten 8 Euro. Die Fahrt dauert etwa 25 Minuten. Los geht es an der Brücke Saint-Pierre am Boulevard Saint-Pierre, täglich von 4. Februar bis 31. Dezember. Die Boote legen von 9:45 bis 12:00 und 13:30 bis 18:15 Uhr alle 15 Minuten ab. Die Fahrten sind ziemlich begehrt. Von daher lohnt es sich, vorher zu reservieren oder entsprechend Wartezeit einzuplanen.

Weitere Infos und Tickets für die Bootsfahrt: Tel.: 0033-389/410194 oder www.barques-colmar.fr

Infos allgemein zur Region Grand-Est: Agence Régionale du Tourisme Grand-Est, Château Kiener, 24 rue de Verdun, F-68000 Colmar, www.weinstrasse.alsace