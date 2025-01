Zwischen Ostsee und Bodden: Campingplatz Am Freesenbruch im Winter

Was für eine Lage! Auf der einen Seite die Ostsee, die meist in kleinen, sanften Wellen an die puderzuckerfeinen Sandstrände schwappt, auf der anderen Seite der stille Bodden. Dazwischen – eingebettet in die wunderschöne Landschaft des Nationalparks Vorpommersche Boddenlandschaft – der Campingplatz Am Freesenbruch. „Ein Platz, der in die Top 100 von camping.info gehört!“ – so lautet eine der vielen positiven Bewertungen. „Wir haben das ganze Jahr für Sie geöffnet“, ist auch der Tenor von Platzchef Rainer Frank. In der Vor- und Nachsaison verlangt der Top-Platz 14 bis 20 Euro je Parzelle. Addiert mit Personengebühr, Strom und Hund kommen so um die 40 Euro zusammen.

Die Lage zwischen Strand und Bodden ist auch im Winter sein größter Trumpf. Aber auch für die schönen Parzellen und seine Sanitäranlagen heimst dieser Campingplatz Pluspunkte bei den Gästen ein. „Super saubere Sanitärgebäude!“, „Toller Biergarten und gutes Restaurant!“, „Die Natur ist unglaublich schön, alles perfekt!“ So und so ähnlich lesen sich die Kommentare, die die Gäste nach ihren Besuchen auf dem Campingplatz Am Freesenbruch hinterlassen.