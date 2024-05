Campingurlaub im Alten Land am Elbstrom

Elbstrand

Auf der Elbe ist immer Showtime. 40.000 Schiffe steuern jährlich den Hamburger Hafen an und passieren dabei auch das Alte Land. Am Lüheanleger und in Stadersand hat man sie alle im Blick – die Containerriesen, die Kreuzfahrtflotte und die Segelboote, die angesichts der dicken Pötte winzig klein daherkommen. Besonders entspannt lässt sich das Ganze aus der liegenden Position betrachten, etwa am langen Sandstrand in Bassenfleth oder am Krautsand-Strand – ein Urlaubsgefühl wie an der Nordsee, obwohl es bis dort noch ein paar Seemeilen sind. Baden ist an der Elbe offiziell erlaubt, manche Strände, etwa in Lühe, werden auch von der DLRG überwacht. Dennoch wird immer wieder davor gewarnt, zu weit raus zu schwimmen.

Entlang der Elbe kann man auch hervorragend Radfahren, immer wieder mit Blick aufs Wasser. Über 1.000 Kilometer lang ist das Radwegenetz, an manchen Stellen führt die Route über den Deich. Wem die Puste ausgeht, der kann in den Elbe-Radwanderbus steigen, jedenfalls von April bis September.

Wer die maritime Seite des Alten Landes schätzt, ist auf dem Camping Krautsand in Drochtersen gut aufgehoben. Er liegt nur 100 Meter von der Elbe entfernt. Man kann sogar auf einer Elbinsel campen. Auf Lühesand liegt ein einfach ausgestatteter Platz mit ganz viel Natur drum herum – ein Platz für Leute, die mal ein paar Tage die Zivilisation hinter sich lassen wollen. Meist sind es Dauercamper, die hier ihre Zelte aufschlagen. Fährmann Holger Blohm schippert die Wohnwagen zwischen dem Festland und der Insel hin und her.

Am Insel-Anleger steht ein Sammelsurium von Schubkarren. Damit transportieren die Camper alles, was sie brauchen. Denn Lühesand ist autofrei. Strom gibt es auch nicht, man versorgt sich mit Solaranlagen. Der Luxus hier ist die Ruhe und vor allem der Blick auf den Fluss. Einer der Dauercamper spricht vom ganz besonderen Blick auf seine persönliche Elbchaussee. Wer nicht gleich auf Lühesand campen will, kann die drei Kilometer lange Insel auch als Tagesgast besuchen. Man kann mit der Personenfähre übersetzen, es gibt sogar ein Gasthaus hier.