Typisch italienisch: Camping Reno in Ravenna

Es ist gar nicht so leicht, an der Adria noch klassische Campingplätze für Caravaner zu finden. In den vergangenen Jahren verschwanden viele Parzellen zugunsten von Mobilheimen und festen Holzhütten oder Bungalows. Nördlich von Ravenna entdecke ich an der Adria endlich einen „typischen“ Campingplatz, Camping Reno, den Urlauber mit dem eigenen Campingfahrzeug anfahren können. Die Anlage ist aufgeteilt in 23 Zeltplätze, dazu 67 Stellplätze für Reisemobile und 140 für Caravans, wobei die Hälfte an Dauercamper vermietet ist, die andere ist für den Tourismus vorgesehen.